Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

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KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Nurhak ilçesi olan deprem, saat 16.10'da kaydedildi. Yerin 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilk tespitlere göre herhangi bir hasara yol açmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-03-24 16:42:10



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