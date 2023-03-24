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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

DHA

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem


KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Nurhak ilçesi olan deprem, saat 16.10'da kaydedildi. Yerin 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilk tespitlere göre herhangi bir hasara yol açmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-03-24 16:42:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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