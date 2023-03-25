Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem



KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Ekinözü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Ekinözü ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.39´da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş

2023-03-25 07:54:55



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