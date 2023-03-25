Kahramanmaraş'ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem (2)



BU KEZ DE 4.2 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş, saat 07.39'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.2 büyükülüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 09.33'te, yerin 9,44 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçe ve illerde de hissedildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ

2023-03-25 09:51:06



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