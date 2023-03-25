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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kahramanmaraş

2023-03-25 13:07:28



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