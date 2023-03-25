Oyuncu Wilma Elles, Afşin´de depremzede çocuklarla buluştu

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Aziz ÖNAL/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)OYUNCU Wilma Elles, Kahramanmaraş´ın Afşin ilçesinde depremzede çocuklarla buluşup, hediye dağıttı.

Kahramanmaraş´ın Afşin ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca depremzedelerle dayanışma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte, oyuncu Wilma Elles, Bingöllü halk ozanı Abdurrahman Delen, sivil toplum kuruluşunun yetkilileri ve depremzedeler birlikte iftar açtı. Elles, depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak, oyuncak dağıttı.

Oyuncu Wilma Elles, daha sonra Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i makamında ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Aziz ÖNAL

2023-03-25 13:23:12



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