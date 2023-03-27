Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem 

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Ömer KOÇ/ KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem, saat 17.35'te kaydedildi. Büyüklüğü 4.5 olarak ölçülen deprem, 8.7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk tespitlere göre, depremde binalar hasar almadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-03-27 17:55:53



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