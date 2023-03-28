Bakan Soylu, depremzedelerle iftar yaptı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte iftar yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli İrade Meydanı'ndaki iftar çadırında depremzede vatandaşlarla iftar yaptı. Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de eşlik ettiği Bakan Soylu, depremzedelerle birlikte iftar yaptıktan sonra onlarla sohbet etti. Çocuklara yakın ilgi gösteren Soylu, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyip, çözümü ile ilgili birim amirlerine talimat verdi. (DHA)FOTOĞRRAFLIDHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-03-28 20:05:20
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