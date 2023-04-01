Milli Yol Partisi Lideri Çayır: Cumhurbaşkanlığıyla ilgili partimiz haftaya karar alacak



Ömer KOÇ/ KAHRAANMARAŞ, (DHA)MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, seçime 81 ilde gireceklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta partimiz cumhurbaşkanlığıyla ilgili bir karar alacak" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kahramanmaraş'ta partisi tarafından düzenlenen iftar davetinde seçimin startını verdi. İftarda partililerle bir araya gelen Çayır, yemeğin ardından yaptığı konuşmada depremden dolayı herkesin yaralı olduğunu söyledi. Depremde kendisinin de çok sayıda yakınını kaybettiğini ifade eden Çayır, "Deprem yüreklerimizi vurdu, acılarımızı çoğalttı ve gerçekten zor günler yaşıyoruz. Yine de hayat devam ediyor. Ahrete intikal etmiş bütün kardeşlerime, hemşerilerime Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Depremin birinci günü gece 04.30'da Ankara'dan çıktım 12.00'de Kahramanmaraş'taydım. Geldiğimde gerçekten çok zor, içimi parçalayan manzaralarla karşılaştım. Kıyametin küçük bir provası vardı, herkes kendi haline, kendi derdine düşmüştü. Gördüklerim gerçekten içimi acıttı, ikinci depremi Kahramanmaraş'ta yaşadım. Bu acılarla elbette bu memleket baş edecek, birbirimize sarılacağız, birbirimize destek olacağız ve bu acıyı, bu yaraları saracağız hep beraber Allah'ın izniyle" dedi.

'MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ARKADAŞLARI YOLA ÇIKTI'

Milli Yol Partisi'nin, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalmış hayalinin peşinde olduğunu ifade eden Çayır, şöyle devam etti:

"İktidar değişir, partiler değişir, pahalılık değişmez, adaletsizlik değişmez, keyfilik değişmez, liyakatsizlik değişmez, fukara, fakirin arkası değişmez. Dayısı olanın, gücü olanın işini yürüttüğü bir sistem var. Bu sistemi değiştirmek üzere Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları yola çıktı. Bizimkisi siyasi bir parti değil, siyasi partiden de öte bir hareket. 14 Mayıs'ta seçime gidiliyor, arkadaşlarımızla birlikte 1 yılda Milli Yol Partisi'ni seçime soktuk. Şu anda hilalin ucuna Anka kuşu kondurduk küllerimizden yeniden doğmak için. Evet, bizleri karın altında dağda öldürdüler, dağda yalnız bıraktılar. Ondan dolayı yürüyüp millete öncülük edeceğiz ve tam bağımsız Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz Allah'ın izniyle, buna inancım tam. 1 yılda örgütlendik, teşkilatlandık seçime girme hakkını elde ettik. Önünüze Milli Yol Partisi'nin amblemi gelecek. Cumhurbaşkanlığında kime oy verirseniz verin, şimdilik cumhurbaşkanlığında kime oy vereceğinize karışmıyoruz. Önümüzdeki hafta partimiz bununla ilgili bir karar alacak ama milletvekilliği seçiminde Milli Yol Partisi'ne verin. Bu sistemi değiştirmek için yola çıktığımızın bilinmesi lazım. Kahramanmaraş'a ve Türkiye'ye kendimizi emanet edeceğiz, 81 ilde gireceğiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-01 21:53:49



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