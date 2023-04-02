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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna girmiş (2)

DHA

TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna girmiş (2)


DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afet Koordinasyon Merkezinden ayrıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü'ndeki konteyner kente geçti. Ağrı Valisi ve Koordinatör Vali Osman Varol'dan bilgi alan Şentop, konteynerde kalan bir aileyi de ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra KSÜ Avşar Kampüsü'ndeki çadır kente geçti. Girdiği bir çadırda depremzede aile ile görüştü. Şentop ardından iftar çadırına geçip depremzedelerle iftar yaparken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iftara katıldı. İftarın ardından konuşma yapan Mustafa Şentop, büyük bir felaket yaşandığını ve ramazan ayının güzel iklimini depremde ölenler nedeniyle buruk bir şekilde yaşadıklarını söyledi. Şentop, şöyle deva etti:
"Ramazan ayının içerisinde yine kaybettiğimiz bütün kardeşlerimizi hatırlıyoruz, Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün memnuniyetle öğrendim ki, depremden sonra başka şehirlere gide vatandaşlarımızdan da önemli bir kısmı buraya dönmüşler. Dolayısıyla bu şehri yeniden ihya etmek hem fiziken hem de Osmanlı'daki tabirle şenlendirmek, işte o kültürüyle, ruhuyla yeniden ayağa kaldırmak hepimizin vazifesi. Ben Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin bu anlayış ve şuur içerisinde hareket ettiğini gördüm verilen bilgilere göre. Bunun için de çok teşekkür ediyorum, çok tebrik ediyorum sizleri. Tabi iftarı çadırda yaptık ama inşallah iftarlarımızı önümüzdeki sene ramazanında evlerinizde yapacaksınız, cumhurbaşkanımız bunu ifade etti, 1 yıl içerisinde kalıcı konutlar yapılacak. İnşallah önümüzdeki ramazanda sizler evlerinizde olacaksınız, bizlerde iftarda evlerinize misafirleriniz olacağız."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte depremzedelere çay ikram etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-04-02 21:32:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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