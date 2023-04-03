Bakan Özer: Deprem bölgesinin normalleşmesini eğitim üzerinden yapacağız



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde normalleşmede eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, "Eğitimi nasıl normalleştirdiğimiz zaman Covid-19 salgınında Türkiye'nin normalleşmesine çok önemli katkı sağlamışsak, deprem bölgesinin de normalleşmesini eğitim üzerinden yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta depremzede öğretmenlerle iftarda buluştu. Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezi'nin bahçesine kurulan çadırdaki iftara Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile birlikte katılan Bakan Özer, öğretmenlerle sohbet etti.

Yemeğin ardından konuşan Bakan Özer, deprem sonrası öğretmenlerin sahada fedakarca çalıştığını belirterek teşekkür etti. Gerek öğretmenleri gerekse de idari personeli ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6 Şubat'tan itibaren sahada olduğunu ifade eden Özer, şunları söyledi:

"Öyle bir noktaya geldi ki, günlük 2 milyon sıcak yemek verebilir, 1.8 milyon ekmek üretebilir bir duruma geldik. Kahramanmaraş'ta da vatandaşımızın çoğu iaşe ihtiyacını bakanlık olarak biz karşıladık. Yine öğretmenlerimiz tıpkı Covid-19 salgınında vefa gruplarında nasıl çalıştıysalar, fedakar bir şekilde bakanlıktan hiçbir talimat beklemeden sahada oldular. Yemek pişirdiler, malzemelerin tasniflerini yaptılar, çadırların organizasyonunu yaptılar, konaklamadaki her türlü ihtiyacı karşıladılar, çadırlarda psikososyal destek eğitimi verdiler. Ve öyle yöneticilerimiz oldu ki, 10-11 tane yakınını kaybetmesine rağmen defin işlemini sağladıktan, yaptıktan sonra 'Ne yapabilirim?' diye sahada aktif olarak çalıştılar. Vatandaşının derdinin peşine koşan tüm öğretmenlerimizle gurur duyuyorum, kendilerine minnettarım."

Devletin, hükümetin ve milletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu kaydeden Bakan Mahmut Özer, şöyle devam etti:

"Eğitimi nasıl normalleştirdiğimiz zaman Covid-19 salgınında Türkiye'nin normalleşmesine çok önemli katkı sağlamışsak, deprem bölgesinin de normalleşmesini eğitim üzerinden yapacağız. Bakın biz çok büyük bir aileyiz. 19 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Biz normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi? İşte Covid salgınında onu gördük. Bölgede de 6 milyon 800 bin öğrencimiz, 212 bin tane de öğretmenimiz var. İşte bu kitleyi nasıl normalleştirirsek, konaklaması, eğitim-öğretim süreçlerini de inşallah bölgedeki tüm hayatın akışını da normalleştirmiş olacağız." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-03 22:11:53



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