Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KMMTSO) ziyaret edip, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş'a gelen Fatih Erbakan, ilk olarak KMTSO'yu ziyaret edip, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve üyeler ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından konuşan Erbakan, "Maksadımız; bir kez daha bölgemizdeki insanımızın derdine ortak olmak, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletmek ve aynı zamanda da teşkilatımızın hayata geçirdiği çadır kentlerimizi ziyaret etmek, buradaki depremzedelerimizle mübarek ramazan gününde birlikte olmak, iftar yapmak. Bu kapsamda Ticaret ve Sanayi Odası'na da Kahramanmaraş'ımız da ziyaret gerçekleştirdik. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Başkanımız da Kahramanmaraş'taki üretimin, sanayinin, ticaretin yeniden eski günlerine dönmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bizleri bilgilendirdiler ve bir dosyada arz ettiler; sağ olsunlar. İnşallah bu talepleri mümkün olduğu kadar Yeniden Refah Partisi olarak gündeme getirip, çözülmesi için gereken adımların atılmasına vesile olmak istiyoruz" dedi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Fatih Erbakan ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-04 17:44:23



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