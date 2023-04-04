Bakan Soylu, kolluk kuvvetleriyle iftar yaptı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta asker, polis, jandarma, köy korucusu ve mahalle bekçileriyle iftar yaptı.

Milli İrade Meydanı'ndaki çadırda yapılan iftara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdür Vekili Ömer Urhal ile asker, polis, jandarma, köy korucusu ve mahalle bekçileri katıldı.

İftara katılanların oruçlarını açmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Soylu, hep birlikte büyük bir afet ve imtihandan geçtiklerini, ilk günden itibaren kolluk kuvvetlerinin sahada yer alarak afetin yaralarını sarmaya gayret ettiğini söyledi. Soylu, şöyle devam etti:

"Sizlerle beraber iftar yapmak istedim, ağzım dolu dolu hepinize teşekkür etmek istedim. Burada aramakurtarmacılar var, burada insanların yanında olup onların sırtını sıvazlayanlar var. Burada imamlarımız var, hocalarımız var. Bu masanın etrafında kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma, polis, bekçi, korucu bütün arkadaşlarımız var. Kilometrelerce uzaktan gelmiş ama bir millet hasretinin ne olduğunu bütün dünyaya gösteren yüce gönüllüler var. Yüzlerce kilometre öteden gelen korucular hiç erinmediler kah sırtlarında gıda taşıdılar kah çadır kurdular. Bekçilerimiz, polislerimiz gece bir asayiş olayı olmasın diye sabaha kadar karanlık sokaklarda devriye attılar. Karanlık demeden, aydınlık demeden devletin varlığının olduğunu bütün milletimize anlattılar. Uçan helikopterler, aramakurtarmacılar, köylere gidip milletimizin yanında olup 'Devletimiz sonuna kadar sizle beraberdir' diyen jandarmalar. Bir depoya kendi evinin itinasıyla bakan, oradan çıkan malzemeyi kendi namusu olarak gören buradaki arkadaşlarımız. Allah razı olsun. Allah, milletimiz öyle söyler; sizi yetiştiren analardan, babalardan razı olsun. Allah sizi milletimize, devletimize bağışlasın, zorlarınızı kolay etsin."

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitrakis ile Hatay'da bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Sayın Bakan Hatay'da misafirimizdi. Bu kadar zaman içerisinde, 58 gün içerisinde bu kadar büyük bir toparlanmayı olağanüstü bir durum olarak kendisi birkaç kez üst üste söyledi. Depremin büyüklüğü, yaygınlığı ve etki alanına karşı. Onun için milletimizin büyüklüğüne ve asaletine bir kez daha hepinizin huzurunda şükran duyduğumuzu ve bu milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-04 21:51:31



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