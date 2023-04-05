Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 98'inci yılında buruk kutlama



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları, deprem nedeniyle buruk geçti. Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Yükümüz çok ağır, imtihanımız çok çetin, emanetimiz ve sorumluluğumuz çok ağır. Ancak, ecdadın bize emanet bıraktığı bu iman dolu güçle zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

5 Nisan Madalya Günü, Kahramanmaraş Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. 12 Şubat 1920'de dışarıdan hiçbir destek almadan işgalci Fransızları topraklardan kovarak gösterdiği kahramanlık nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te Kahramanmaraş´a verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nın 98'nci yıl dönümü töreni, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na taktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Güngör, madalyanın şehre verilmesinde kanları ve canlarıyla mücadele eden şehit ve gazileri rahmet yad ettiklerini ve onları unutmayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl Madalya Günümüzü, asrın felaketi olan 6 Şubat depreminden yaklaşık iki ay sonra, tekrar hatırlıyor, ecdadımızı hayır ve şükranla yad ediyoruz. Bu vesileyle depremde şehadete ulaşan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın da bir an evvel şifa bulmalarını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinliklerimizi başlatacağımız güne, ne yazık ki depremle uyandık. Bu büyük yıkım sonrası, devletimiz, hükümetimiz, kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve dernekler ile birlikte ne gerekiyorsa yaparak hemşerilerimizin yanında yer aldık. Allah'ın izniyle en kısa zamanda birlikte yaralarımızı birlikte saracak, şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Bundan 103 yıl önce, nasıl ki ecdadımız, birlik olarak topyekun düşmana karşı durarak, bu toprakları bize miras bıraktılarsa, biz de aynı iman ve gayretle Kahramanmaraş'ımızı birliğimizi ve dirliğimizi bozmadan evlatlarımıza miras bırakacağız."

'DAHA FAZLA KENETLENMEYE VE ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Güngör; 1919'un ekim ayında Sütçü İmam'ın ilk kurşunuyla başlayan İstiklal Harbi'nin Maraşlının topyekun mücadelesiyle 12 Şubat 1920'de zaferle sonuçlandığını, bu zaferin 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası ve en son 7 Şubat 1973'te Kahramanlık unvanı verilmesiyle taçlandığını belirtti.

Güngör, "Madalyamız, 98 yıl önce yine böyle bir ramazan ayı içinde şehrimize verilmişti. Bu tarihten beri madalyamızı, şanlı bayrağımıza iftiharla takarak bu haklı gururu yaşamaya devam ediyoruz. Bu madalya birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın ve kardeşliğimizin sembolüdür. Yükümüz çok ağır, imtihanımız çok çetin, emanetimiz ve sorumluluğumuz çok ağır. Ancak, ecdadın bize emanet bıraktığı bu iman dolu güçle zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah. Şehrimize hep birlikte sahip çıkacağız ve yeniden eski günlerimize döneceğiz. Zorlukların üstesinden gelmek, ancak dirliğimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlü tutmakla mümkün olacaktır. Ecdadımız bunu defalarca gösterdi. Dün olduğu gibi bugün de bir ve beraber olmaya, daha fazla kenetlenmeye ve çalışmaya ihtiyacımız var. Anadolu topraklarında bin yıldır süregelen kardeşliğimizi, bin yıl ötesine ancak böyle taşıyabilir, şehrimizi ancak bu şekilde yeniden ayağa kaldırabiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-05 13:19:41



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