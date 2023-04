Bakan Yanık: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık (2)

'İLK GÜNDEN İTİBAREN DEVLETİN BÜTÜN KURUMLARI HAREKETE GEÇTİ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta sosyal market açtıktan sonra Kocaeli konteyner çarşısını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Bakan Yanık, daha sonra Milli İrade Meydanı'na geçerek 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği iftar programında depremzedelerle bir araya geldi. İftardan sonra konuşma yapan Bakan Yanık, 6 Şubat'ta millet olarak büyük bir acı yaşadıklarını, yaraları devlet ve millet el ele birlikte saracaklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren hepiniz şahitsiniz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, bütün imkanları deprem bölgesinde yaraları bir an önce sarabilmek için harekete geçildi. Bunlardan birisi de bizim bakanlığımız. Elimizden gelen her tülü imkanı vatandaşımızın hizmetine sunmak için durmadan, dinlenmeden koşturuyoruz. Ben bu vesileyle sizlerin aracılığıyla bu süreçte yardımlarını, desteğini esirgemeyen, deprem bölgesine yardımlarını gönderen vatandaşlarımıza, gönüllülerimize yurtdışından desteğini gönderen uluslararası camiaya, yurtdışındaki vatandaşlarımıza, deprem bölgesine koşa koşa gelip çalışan kamu görevlisi arkadaşlarımıza, gönüllü sivil toplum kuruluşlarına, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu millet tam bir millet şuuruyla, tarihten beri taşıdığı o kimliğiyle, millet şuuruyla böyle zor zamanlarda birbiriyle bir araya gelmeye, birbirine destek vermeye her zaman hazır ve nazırdır. Ve inşallah düştüğümüz yerden kalkıp yaralarımızı sarıp, Türkiye Yüzyılı'na koşmaya devam edeceğiz. Beraber koşacağız ve 21'nci yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmaya hazır ve nazır olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-07 20:56:03



