KAHRAMANMAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, 16.39 kilometre derinliğide bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)ANKARA, (DHA) -DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun

2023-04-08 04:10:35



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