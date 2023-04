Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis kortu açtı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki konteynerkentte Tenis Federasyonu ile iş birliğinde yapılan portatif tenis kortunun açılışını yaptı. Bakan Kasapoğlu, tenis kortuna da depremde eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybeden tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu'nun ismini verdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki temaslarına afet koordinasyon merkezini ziyaret ederek başladı. Milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan depremle ilgili brifing aldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki konteynerkente geçerek portatif tenis kortunun açılışını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'taki depremde eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybeden tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu'nun isminin verildiği kortta Kasapoğlu, açılışta depremzede bir çocukla da kısa bir maç yaptı.

Daha sonra açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, depremde ilk andan itibaren devlet ve millet olarak dayanışmanın, el ele vermenin omuz omuza çalışmanın en güçlü örneğinin sergilendiğini ve bu dayanışmanın aynı ruhla devam ettiğini belirtti. Bir yandan yaraları bir bir onarırken diğer yandan normalleşme için gerekenin yapıldığını kaydeden Kasapoğlu, bu süreçte sporun da olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Biliyorsunuz sporun sadece bir fiziksel aktivite, sadece bir oyun olmadığı hepimizin malumu. Bu anlamda da sporu, özellikle bu süreçte nasıl bir rehabilitasyon unsuru olarak bu anlamda yaraları sarmamızda bize güçlü bir destek unsuru olarak değerlendiririz, ona çalışıyoruz. İşte federasyonlarımız, bu anlamda kulüplerimiz, çok ciddi iş birliklerimiz var. Özellikle çadırkentler, konteynerkentler ve biliyorsunuz bakanlığımızın yurtları, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak şu an itibariyle yaşadıkları mekanlar. Buralardaki spor çalışmalarımızı pek çok alanda her geçen gün güçlendiriyoruz. Ve bugün de Tenis Federasyonumuz ile birlikte başlattığımız tenis eğitimi ve çalışmalar, bununla birlikte inşa edilen alanlar, kortlar devreye giriyor. Kahramanmaraş'ta bugün bunun başlangıcını yaptık. İşte görüyorsunuz gençlerimizin, çocukların bu anlamda ilgisini. İnanıyorum ki bu süreçte sporu pek çok branşıyla, değerli kulüplerimizle, federasyonlarımızla ve tabii ki hocalarımızla, burada antrenörlerimiz de var. Onlarla birlikte en güçlü şekilde değerlendireceğiz. Ve inşallah bu süreçte sporun o rehabilite eden yönünü ve bu gücünü de en güçlü şekilde değerlendirip gençlerimiz hem moral motivasyon açısından hem de onların bu anlamdaki ilgisi, yeteneği açısından inşallah bu süreçte bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla destekleyeceğiz. Ben bu anlamda katkıları nedeniyle, tabii burada değerli valilerimiz bizle birlikte, değerli sivil toplum, değerli kurum kuruluşlar var bizlerle beraber. Her birine teşekkür ediyorum, federasyonumuza teşekkür ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-08 19:37:43



