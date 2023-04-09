Bakan Soylu: Bir yıl içerisinde çadırdan konteynere, konteynerden de eve geçeceğiz



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan Hak ve Özgürler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile birlikte Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı. Soylu, depremzedeleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Nasıl evden çadıra geçmişsek, Allah nasip edecek 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden de eve geçeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde çadırkentteki iftara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Bulgaristan Hak ve Özgürler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile valiler de katıldı. İftar yapıldıktan sonra dua edilmesinin ardından konuşan Bakan Soylu; Mustafa Karadayı ve partisinin depremin ilk gününden itibaren yardım ve desteklerini gördüklerini ifade etti. Soylu, şunları söyledi:

"Bugün de burada deprem bölgesinde bizimle birlikte oldular. Geçen hafta seçimler vardı ve Allah'a çok şükür yine meclise girdiler, 36 milletvekiliyle meclise girdiler ve orada yaşayan kardeşlerimizin sesi olmak için bir büyük mücadeleyi yıllardır ortaya koyuyorlar, yine aynı şekilde bu mücadeleyi devam ettirecekler. 11 vilayette şu anda 700 bin çadır kurduk. Şu ana kadar kurduğumuz konteyner sayısı 58 bini aştı. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bir talimatı var. Vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi, depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız ve buradan onların başını sıcak yuvalarına sokmadan da ayrılmayacağız. Kalıcı konutlar da başladı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitireceğimizi ifade etti, bütün depremzedelere bu taahhütte bulunduk, onlar için de ayrıca çalışılıyor. Nasıl evden çadıra geçmişsek, Allah nasip edecek bir yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden de eve geçeceğiz. Ve inşallah geçtiğimiz evler, güvenli evler olacak, şehirlerimiz dirençli şehirler olacak ve gelecek nesillerimize güvenli, dirençli şehirler, evler mahalleler ve sokakları hep beraber bırakacağız. Şu sözü hiç kulağınızdan çıkarmayın, sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar sizlerle beraberiz. Burada çocuklarımızı, gençlerimizi imtihana hazırlamak için hem lise hem de üniversite, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda öğretmenlerle beraber inşallah onları buradan alıp servislerle götüreceğiz, onları sınava orada, doğanın atmosferi içerisinde en güzel şekilde sınavlara hazırlamış olacağız. Her şeyi düşünüyoruz en ince ayrıntısına kadar. Eksik olur mu? Eksik olur, eksiksiz Cenab-ı Allah'tır, biz bunu biliyoruz. Biz Müslümanız, inanıyoruz, Cenab-ı Allah'a teslimiz."

İFTAR İÇİN AFAD'A 75 BİN EURO BAĞIŞ

Bulgaristan Hak ve Özgürler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ise 6 Şubat depremlerinin Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlarını derinden sarstığını belirtti. Türkiye'nin güçlü, Türk Milleti'nin de dirençli olduğunu ifade eden Karadayı, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz daha ilk saatlerde aramakurtarma ekipleri Bulgaristan'dan geldi. Biz, Bulgaristan'da bir siyasi parti olarak, Bulgaristan'da Türkleri, Müslümanları temsil eden parti olarak kuruluştan bu yana en kapsamlı kampanyayı depremzedeler için yaptık. 500 bin Euro'dan fazla nakdi yardımı AFAD'a verdik. 850 bin Euro tutarında çadır ve konteyner alıp gönderdik. 150 TIR'dan fazla battaniye, ısıtıcı, gıda ve hijyen malzemelerini sevk ettik. Bugün de deprem bölgesine bizzat gelerek depremzedelerimize taziyelerimizi iletmek istiyoruz. Ramazan münasebetiyle Bulgaristan Müslümanları adına, iftarlar vermek istiyoruz. Sayın Bakanım ve böylece bu amaçla AFAD'a ilaveten 75 bin Euro bağışta bulunuyoruz."DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-09 22:00:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.