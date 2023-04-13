MHP'nin Kahramanmaraş'taki aday tanıtımında İYİ Partililere 'Kapımız açık' çağrısı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)MHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, düzenlediği toplantı ile milletvekili adaylarını tanıtırken, burada konuşan milletvekili adayı Ertuğrul Doğan, İYİ Partililere çağrıda bulunarak, "MHP'nin kapıları sonuna kadar sizlere açık" dedi.

MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu milletvekili aday listelerinde Kahramanmaraş'tan aday gösterilen Zuhal Karakoç Dora, Turan Şahin, Ertuğrul Doğan, Ömer Özkan, Aziz Kömürcü, Hüseyin Çiçek, Sermet Yıldız ve Mesut Çakar, düzenlenen bir toplantıyla partililere ve kamuoyuna tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Daha sonra milletvekili adayları sırasıyla bir konuşma yaptı.

İYİ PARTİLİLERİ MHP'YE DAVET ETTİ

Adaylardan Ertuğrul Doğan, konuşmasında İYİ Partilileri MHP'ye davet etti. İYİ Parti ve CHP'nin üst kademesinin hiçbir zaman gerçekleri söylemediğini ileri süren Doğan, şunları söyledi:

"Bir şeyi özellikle dile getirmek istiyorum. 2018 ve 2019 seçimlerinde il başkanıydım. Biz o gün ne demiştik? Dedik ki, 'Zillet ittifakına oy vermeyin ama oy veren hiç kimseyle hiçbir vatandaşımızla da bizim sorunumuz yok. İYİ Parti'ye gönül veren her seçmen bizim kardeşimiz.' Ama onlara, kardeşlerimize ısrarla şunu söyledik, 'Bakınız bu İYİ Parti ve CHP üst kademesi size gerçekleri söylemiyor. HDP ile iş birliği yaptılar' dedik ama gerek sosyal medyada gerekse bazı mensupları bu konuştuklarımızı ters bir şekilde yazdılar. Bir kez daha söylüyorum, bugün İYİ Parti'nin, CHP'nin il başkanı çıksın 'PKK/PYD terör örgütüdür, HDP onun siyasi ayağıdır' desin. Asla ve asla diyemezler. Çünkü perdenin arkasındaki büyük ortak HDP. Bakınız, biz 100'üncü yılımıza giriyoruz ama birilerinin de bir 100'üncü yıl hedefi var dün ki itilaf devletleri gibi, dün ki Sevr'i dayatanlar gibi biz 'Vatan, millet, bayrak' derken, karşımızdaki ittifak tamamen İngiltere, Yunanistan, Fransa, onların dış siyaseti neyse Türkiye'deki aynı siyaseti yapıyorlar. Dün, birbirine katil diyenler, birbirini eleştirenler, 6'lı, artı görünmeyen 7 ittifakla bugün bir araya gelmişlerdir. İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerimize şunu söylüyoruz, MHP'nin kapıları sonuna kadar sizlere açık. Çünkü gördünüz ki sayın genel başkan masaya oturdu kendi iradesiyle kalktı ama birilerinin talimatıyla tekrar masaya döndü. Vatanını, milletini, bayrağını seven herkesten öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz. Ve milletvekilliğinde MHP'ye destek istiyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-13 22:20:16



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