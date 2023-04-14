Bakan Soylu: Seçimler deprem bölgesinde prefabriklerde yapılacak



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri önce çadırlarda yapmayı planladıklarını ancak YSK ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde bunun riskli olabileceğini değerlendirdiklerini ifade ederek, "Hafif çelikten prefabrik yapabilme kabiliyetimiz ve imkanımız var. Ofis konteyner şeklinde yaparak deprem bölgesinde seçimin güvenliği konusunda, hep birlikte buna ait adımlar, okullarımızın bahçelerinde, diğer seçim bölgelerinde olduğu gibi gerçekleştirilebilecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Soylu, depremzedelerin büyük sabır gösterdiğini ve tevekkül içerisinde olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, sonuna kadar depremzedelerin yanlarında olacaklarını söyleyerek, "Şehirlerde, özellikle buralardan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız var. Şu ana kadar bölgeye, bizim tespit ettiğimiz, yüzde 20 civarında bir dönüş gerçekleşti. Onlar da döndükçe de onların çadır, konteyner, barınma ihtiyaçlarına yönelik de çalıştığımızı belirtmemiz lazım" dedi.

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinin deprem bölgesinde nasıl yapılacağına dair de açıklama yaparak, şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta seçim olacak. Tüm arkadaşlarımıza da söyledik, konuştuk, değerlendirdik. Yüksek Seçim Kurulu ile, Adalet Bakanlığımız ile değerlendirdik, konuştuk ve depremin ilk günlerinde yapılan tespitler, biraz daha çadırda oy kullanmanın olabileceği konusundaydı ama bugün önümüzü biraz daha rahat görebiliyoruz. Çadırda yapmanın riskleri olabileceğini değerlendirdik, hem Yüksek Seçim Kurulumuzla, hem Adalet Bakanlığımızla, hem de burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte kötü niyetli birtakım işlemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için hafif çelikten prefabrik yapabilme kabiliyetimiz ve imkanımız var, konteyner imkanımız var, ofis konteyner şeklinde bunları yaparak deprem bölgesinde seçimin güvenliği konusunda hep birlikte buna ait adımlarımızı, okullarımızın bahçelerinde, diğer seçim bölgelerinde olduğu gibi gerçekleştirilebilecektir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-14 12:36:18



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