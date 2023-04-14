Bakan Soylu: Seçimler deprem bölgesinde prefabriklerde yapılacak (2)



`50 BİN 500 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ´

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar yapılan tespitlere göre 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Soylu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yürütülen tüm bu süreçte ilk önce açıklanan az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı yıkılmış hane sahiplerine 10 bin lira verilecekti. Toplam 1 milyon 747 bin 39 hane tespit edildi. Bunun 1 milyon 719 bin 898'ine az hasarlı dahil olmak üzere yani yüzde 100'üne yakın bir bölümüne 10 bin liralık nakitleri ödenmiş oldu. Bunun yanı sıra özellikle taşınma yardımıyla ilgili 15 bin lira verilecekti. Yine 431 bin 138 hane sahibine şu ana kadar 15 bin liralık nakit yardımı gönderildi. Yine burada önemli bir mesele var, Sayın Cumhurbaşkanımızın takip ettiği, ailesinden hayatını kaybeden, vatandaşlarımızın ailesinde kardeşlerine kadar yapılacak ödemeyle ilgili bir değerlendirme yapıldı. Toplam 50 bin 500, şu ana kadar yaptığımız tespitler 50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybettiği. Biliyorsunuz 1020 civarında kimliksiz söz konusu, onlarla ilgili değerlendirmelerimiz de aynı şekilde devam ediyor. Özellikle adli tıp ve savcılıklar nezdinde. Toplam vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına yapılan ödemeler, 39 bin 689 vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına ödemeler yapıldı. Tabi bunlar miras hukuku şeklinde yapıldığını ifade etmem herhalde meseleyi biraz açıklamam açısından yeterlidir. 5 bin kişilik bir vefat eden vatandaşımız var, maalesef onların yakınlarıyla ilgili bir tespitimiz yok. Fakat onlarla ilgili de ödemeler bir yerde bloke edilmektedir. O konuda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve AFAD'ın koordinesinde bu sürdürülmektedir."

`KİRA ARTIŞLARIYLA İLGİLİ VATANDAŞLAR MÜRRACAAT ETSİN´

Deprem bölgelerinde yaşanan kiralık ev fiyatlarının 2-3 kat artmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Bakan Soylu, "Kira ödemeleriyle ilgili de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde önümüzdeki hafta başlayacak. Burada da tabi konteynerde kalanlara kira ödemelerinden yararlanamayacaklar ancak diğerleri kira ödemelerinden yaralanacaklar. Tabi vatandaşlarımıza şunu söylemem gerekiyor; bu şehirlerde büyük yıkımlar olduğu için kira bulmakta, kiralanacak ev bulmakta zorlanacaklar. Yine bir meseleyi ifade etme gerekir; maalesef deprem bölgesinde bazı yerlerde hem Maliye Bakanlığı'nın hem valiliklerin ve diğer bakanlıklarımızın takibine rağmen üzülerek belirtmek isterim ki kira fiyatlarının 2 kat, 3 kat arttığına yönelik hem tespitlerimiz hem değerlendirmelerimiz hem de vatandaşlarımızın şikayeti ve ihbarı var. Bu konunda böyle bir değerlendirme elbette ki bu dönem içerisinde hepimizi üzmektedir ama devlet sadece üzülmekle kalmaz, gereğini yerine getirmek de devletin temel bir sorumluluğudur. Bu konuda tespitleri olan vatandaşlarımızın bir CİMER'e, iki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, üç bizatihi karakollarımıza ve kaymakamlıklarımıza müracaatı bizim takibatımızı başlatacaktır. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-14 14:40:02



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