Depremzede kadınlar, üreterek hayata tutunuyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremzede kadınlar, İstanbul'da faaliyet gösteren çay firmasının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çadırlarda kurduğu dikiş atölyelerinde üretim yaparak hayata yeniden tutunuyor. 15 kişinin istihdam edildiği atölyelerde çalışan kadınlar, deprem psikolojisini üzerlerinden atmaya çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yaraların sarılması adına İstanbul'daki bir çay firması tarafından çadırlarda dikiş atölyesi kuruldu. Depremzede kadınların istihdam edilip, meslek öğrenerek üretim yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan atölyelerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından gerekli eğitimler verildikten sonra üretim başladı. Kadınlar içeride üretim yaparken, çocukları da dışarıdaki oyun parkında oynayarak zaman geçiriyor. 15 kişinin istihdam edildiği atölyelerde üretilen tişört ve iç çamaşırları, ilk etapta çadırlarda kalan ihtiyaç sahibi depremzede kadınlara ulaştırılırken, bundan sonra üretilen tüm ürünler ise satılıp geliri depremzede kadınlara aktarılacak.

Atölyede çalışan Ayşe Nacar, deprem psikolojisini üzerinden atmak için buraya geldiğini ve 2 hafta öncesine kadar hiçbir bilgisi olmamasına rağmen şimdi tişört kesip diktiğini söyledi. Atölyeye çocuklarını da getirdiğini belirten Nacar, "Çocuklarımla beraber geliyorum, biri 1, diğeri 3,5 yaşında. Buraya onlar için geliyorum, hayatta kalmak için, onlar için mücadele ediyorum. Zorluklar çekiyorum elbette ama onlar için, başarmak için geliyorum. Ben buraya sıfır bilgiyle geldim, hiç bilmiyordum. Şimdi dikiş dikmeyi öğrendim, overlok çekiyorum, kesim yapıyoruz. Her gün farklı bir görevimiz var" diye konuştu.

'TERAPİ NİYETİNE'

Neslihan Gülçin ise duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Depremzede olarak terapi niyetine geliyorum. Allah razı olsun vesile olanlardan. Çok iyi geliyor, ilaç gibi. Burada bluzlar dikiyoruz ve bunlar depremzedelere yardım olacak. Katkıda bulunuyoruz, Kahramanmaraş'ımızın kalkınması için çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz" dedi.

DÖNER SERMAYE HEDEFİ

Çay firmasının sahibi iş insanı Ferhan Geylan, 6 Şubat'tan sonra, yaraların sarılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Depremde yaşanan büyük bir felaketten sonra esas şimdi istihdama çok büyük ihtiyaç olduğunu düşündük ve bu projeyi burada başlattık. Projenin örnek bir proje olmasını diliyoruz. Diğer firmalar da buralarda istihdamla ilgili çalışmalar, faaliyetler sürdürebilirlerse çok iyi olur. Burada bir dikiş atölyesi kurduk, İstanbul'dan bir firmadan sağladığımız malzemelerle burada şu an tişörtler dikiliyor. Bu tişörtler de daha sonra İstanbul'da satışa sunulup buranın bir döner sermayesinin oluşması sağlanacak."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşe Deniz de depremden önce belediye olarak kadınlara yönelik dikiş, nakış, sim sırma gibi meslek kurslarının olduğunu ancak depremden sonra kurslardan bazılarını kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bu dönem de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Ferhan Geylan'ın birlikte bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Deniz, şunları söyledi:

"Bizim kadınlarımızı hem psikolojik, hem ekonomik olarak istihdam etmek istediler. Biz de onay verdik, o şekilde bir proje geliştirdik. Bütün diğer Karaziyaret, Kanuni ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki bayanların hepsini bir kompleksin içinde topladık. Şu an burada yaklaşık 15 kadınımız çalışıyor, 2 tane dikiş atölyemiz,1 tane sim sırma atölyemiz var. Burada şu anda ilk etapta biz, çadırda kalan kadınlara yönelik tişört ve iç çamaşırı ihtiyaçlarını karşılamak için firmayla anlaşma yaptık. Kendileri sağ olsunlar tamamen sponsor oldular." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-15 11:32:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.