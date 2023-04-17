Depremde hayatını kaybeden Ayşe ve Ayşen öğretmenlere okullarında özel köşe



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'taki depremde ölen sınıf öğretmenleri Ayşe Ela (44) ve Ayşen İlboğa (35) için görev yaptıkları Şehit Öğretmenler İlkokulu'nda özel köşe yapıldı. Okul Müdürü Erol Yorulmaz, depremde öğretmenlerin eşleri ve çocuklarının da vefat ettiğini belirterek, "Şehit olan öğretmenlerimizi duaya sebebiyet oluşturmak adına, onları unutmamak ve unutturmamak adına okulumuzda bir köşe yaptık" dedi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmenler İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerden Ayşe Ela, eşi ve 2 çocuğuyla, Ayşen İlboğa da eşi ve çocuğuyla birlikte 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetti. 2 öğretmenin vefatı, aileleri kadar görev yaptığı okuldaki meslektaşları ve öğrencilerini de derinden üzdü.

DOLAPLARINDAN ÇIKAN EŞYALARI SERGİLENİYOR

Depremden 2 hafta sona okuldaki dolaplarını açan Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz, öğretmenlerin kalem, öğrenci ve arkadaşlarının verdiği hediyeleri, diploma, bere gibi kişisel eşyalarını buldu. Yorulmaz, bulduğu eşyaları değerlendirmek, öğretmenleri unutturmamak adına her köşesinde bir şehidin isminin, fotoğrafının yer aldığı okulunda depremde ölen öğretmenler için de bir köşe hazırladı.

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerinin fotoğraflarının yer aldığı panonun önüne yapılan özel camekanın içine, Ayşe Ela ile Ayşen İlboğa'nın fotoğrafları ve özel eşyaları yerleştirildi. Öğretmenlerin vefatını öğrenince çok üzüldüğünü belirten Okul Müdürü Erol Yorulmaz, onları unutturamamak adına köşe hazırladıklarını belirtirken, bahçede bulunan şehitler çeşmesine de Ayşe ve Ayşen öğretmenin isimlerini verdiklerini söyledi.

Her iki öğretmenin de çok başarılı, hem meslektaşları hem de öğrencileri tarafından çok sevildiğini ifade eden Yorulmaz, şöyle konuşu:

"6 Şubat'ta okulumuzda çalışan 2 tane öğretmenimizi kaybettik. Ayşe Ela hocamı, eşi Aytaç, kızı Ayşe Beril ve oğlu Ahmet'i kaybettik. Ayşen İlboğa öğretmenimi, eşi polis memuru Çağdaş Mehmet ve oğlu Ertuğrul'u kaybettik. Tabi acımız büyük, bu acıyla yaşamayı öğrendik fakat şehit olan öğretmenlerimizi duaya sebebiyet oluşturmak adına, onları unutmamak ve unutturmamak adına okulumuzda bir köşe yaptık. Depremden 10-15 gün sonra şehit öğretmenlerimizin sınıf dolaplarını açtığımızda orada şahıslarına ait olan eşyaları aldık, okulumuzun fetih kapısı olarak adlandırdığımız bölümünde bir sergi yeri açtık. Burada şehit öğretmenlerimizden kalan o hatıraları sergiliyoruz. İnşallah bu okul eğitim öğretime devam ettiği sürece de bu hatırları bizimle birlikte yaşayacak. Burada bulunan şehit öğretmenlerimiz hain PKK terör örgütünün şehit etmiş olduğu meslektaşlarımız, kardeşlerimiz. Orada 3 tane albayrağımız vardı, bu depremden sonra 2 öğretmenimizin de resimlerini oraya ekledik. Ayrıca okulumuzun bahçesinde şehit öğretmenler çeşmemiz var. Kahramanmaraşlı olup hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 6 meslektaşımızın ismini vermiştik o çeşmemize. Osmanlı-Selçuklu mimarisi tarzındaki çeşmemize 6 Şubat'ta şehit verdiğimiz 2 öğretenimizin ismini de yazdık. Okulumuza gelen misafirler olsun, öğrencilerimize, velilerimiz olsun çeşmemizden su içerken şehitlerimize minnet borcunu ödesinler, duaya sebebiyet oluşturalım dedik." DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-17 14:21:14



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