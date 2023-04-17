Bakan Kirişci: Anahtarları bayramda Cumhurbaşkanımız teslim edecek



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremzedelere yapılan köy evlerinin bayramda sahiplerine teslim edileceğini belirterek, "Allah izin verirse, bayramın birinci veya ikinci günü Kahramanmaraş'ımızın Türkoğlu ilçesindeki köy evlerimizin anahtarlarını vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız teslim edecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eşi Hanife Kirişci ile birlikte Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katıldığı iftarda bir konuşma yapan Bakan Coşkun, Türk Milleti'nin büyük bir millet olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu söyledi. Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle artık bölgesel bir güç olmaktan çok tüm dünyanın fark ettiği küresel bir oyuncu haline geldiğini ifade eden Coşkun, "Allah izin verirse, bayramın birinci veya ikinci günü Kahramanmaraş'ımızın Türkoğlu ilçesindeki köy evlerimizin anahtarlarını vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız teslim edecek. 'Duy da inanma' denilir ya, işte Türkiye bunları dünyaya da gösteriyor ve bu ülkede görmek isteyen herkese de bunu gösteriyor. İşte gücümüz bu, büyüklüğümüz bu. Rabbim, bu gücümüzü ve bu kudretimizi daim eylesin" diye konuştu.

'KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE'NİN ÖRNEK ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremin ardından Kahramanmaraş'ta ilk önce enkazların kaldırıldığını, vatandaşların barınma, beslen ve giyinme ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi de kalıcı konutlar konusunda hızla yol alıyoruz. Şundan emin olmanızı isterim, Kahramanmaraş, önümüzdeki yıllar içerisinde gerçekten eksiklerini ve noksanlıklarını da geri bırakmış, Türkiye'nin örnek ve özel şehirlerinden birisi olacaktır. Altyapısıyla, üstyapısıyla kendi tarihi dokusu, kendi kültürel yapısı, kendi kültürel kimliği korunarak inşallah bu şehri ayağa kaldıracağız. Bu şehir artık tanınmaz bir hale gelecek ve hepimiz diyeceğiz ki, 'Bu şehir, o şehir mi?' Çünkü zihnimizde hep o eski hali var ama yeni hali o eskiyi asla aratmayacak, çok daha güzel, her türlü donatılarıyla çok daha güzel bir şehri inşallah siz kıymetli hemşerilerimize kazandırmış olacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-17 22:14:51



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