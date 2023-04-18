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AFAD Başkanı Sezer: 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapı çalışması devam ediyor

DHA

AFAD Başkanı Sezer: 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapı çalışması devam ediyor


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AFAD Başkanı Yunus Sezer, konteyner kentler konusunda depremin 2'nci gününden itibaren yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, "10 milyon metrekare alanda konteyner altyapı çalışması devam ettiriyoruz ve şu anda 308 konteyner kent planladık" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerden etkilenen illerdeki kırsal mahalle ve köylerde kurulması planlanan 65 bin katlanabilir konteynerlerin kurulumuna Kahramanmaraş'ta başlandı. Dulkadiroğlu ilçesinin Güzelyurt Mahallesi´nde kurulan konteynerlerin yanına tuvalet ve banyo da bırakılıyor. Kente koordinatör vali olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte konteyner kurulum çalışmalarını yerinde inceleyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta dünya tarihinde ender görülen bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Afetin büyüklüğü ile orantılı olarak hem müdahale hem de daha sonra geçici barınma konusunda büyük bir çalışma ortaya koymak gerektiğini ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sezer, şu ana kadar 760 bin çadırın sahada kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Sezer, şöyle devam etti:
"222 çadır kentimiz var. Yine bireysel çadırlarımız evlerin önünde, isteyen bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren hem içeriden hem de dışarıdan çadır tedariklerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla hem ülke içerisinde 5 bin çadır ve ülke dışında da 6 uçakla, sürekli trenle ve deniz yoluyla çadırlarımızı getirerek burada bizim depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Konteyner kentler noktasında da depremin 2'nci gününden itibaren yine yoğun bir çalışma ortaya koyduk ve 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapı çalışması devam ettiriyoruz ve şu anda 308 konteyner kent planladık ve depremin 2'nci ayında olmamıza rağmen Şu anda 72 bin konteyneri sahaya indirmiş durumdayız. Kırsal alanda 3 bin 500-3 bin 600 kadar konteyner kurduk fakat gelen talepler yoğun onlarla ilgili olarak da pratik çözümler oluşturma adına 'Katlanabilir konteyner' dediğimiz, daha sonra ki afetlerde de kullanabileceğimiz, vatandaşlara bırakabileceğimiz, kırsal alanda kuracağımız bir konteyner modeli geliştirdik. Bugün Kahramanmaraş'ta koordinatör valimiz Sakarya Valimiz ve ekibiyle beraber ilk kurulumlarını gerçekleştirdik. Burada köylülerimizin ihtiyaçları, tercihleri biraz daha farklı oluyor. Kırsal alanda kurduklarımızın yer noktasında da pratik çözümler geliştirmek gerekiyor. Her alan konteyner kurulumuna uygun değil dolayısıyla bu katlanabilir konteynerler ve dışarıda vatandaşlarımız tuvalet ve banyoyu istediler, tercih ettiler. O açıdan da onların tercihleri noktasında bugün kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. İlk kez bugün Kahramanmaraş'ta başladık. Mayıs'ın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde konteyneri kurmayı düşünüyoruz. Sadece Kahramanmaraş'ta değil 10 ilimizdeki ve 10 binin üzerinde köyümüz var bu noktada. 10 binin üzerindeki köyümüze bunları yerleştireceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-04-18 09:59:49

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