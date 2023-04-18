Bakan Kirişci: 133 bin TOKİ konutundan 1 tanesi bile yıkılmadı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Kahramanmaraş'ta basın toplantısı yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremde yıkılan binaların yüzde 97,2'sinin 1999'dan önce yapılmış binalar olduğunu, TOKİ'nin bu depremde çok iyi sınav verdiğini belirterek, "Afet bölgesinde inşa edilmiş olan 133 bini aşan TOKİ konutlarından 1 tanesi bile yıkılmamıştır" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den brifing aldı. Ziyaretten sonra gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Depremde yıkılan binaların yüzde 97,2'sinin 1999 öncesi inşa edilmiş yapılar olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta yürütülen hasar tespiti ve depremzedelerin barınmalarına yönelik çalışmalarla ilgili rakamları paylaşarak şunları söyledi:

"Yıkılan bina sayısı 7 bin 39, vefat eden vatandaşlarımızın 12 bin 561 kişi, enkazdan çıkarılan kişi sayısı 54, acil yıkılacak-ağır hasarlı-yıkık-orta bu da 56 bin 184 bina. Enkazı kaldırılan yapı 10 bin 163 bina, kurulan çadır 148 bin 675 adet, barınma tesislerinde barınma hizmeti 545 bin 204 kişi için verilmekte. Tahliye edilen kişi sayısı 197 bin 169, aile için 10 bin lira olan deprem destek ödemesi 222 bin 440 aileye yapılmış, karşılığında da 2 milyar 224 milyon lira ödenmiştir. Yine taşınma desteği ödemesi kapsamında da 72 bin 297 aileye aile 15 bin lira olmak üzere 1 milyar 85 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar 27 noktaya 12 bin 317 adet konteyner yerleştirilmiş durumdadır. Böylece planlanan konteyner kentin yüzde 56'sı tamamlanmıştır. Yerleştirilen konteynerlerin de 6 bin 891'i yerleşime açılmıştır, bu konteynerlerde de yaklaşık 22 bin 560 vatandaşımız konaklamaktadır. 15 noktada ise çalışmalarımız sürmekte, toplamda 22 bin konteyner yerleştirilmesi planlanmaktadır. Kahramanmaraş'ımızda yaraları en kısa sürede saracağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Temel hedefimiz, süratle kalıcı konutları tamamlayarak insanımızı güvenle yaşayabilecekleri evlere kavuşturmaktır. TOKİ'nin sağlam zeminlerde ve doğru inşaat teknikleri kullanarak inşa ettiği konutların, son yaşadığımız afette iyi bir imtihan vermiş yapılar olduğunu birlikte müşahede ettik. Afet bölgesinde inşa edilmiş olan 133 bini aşan TOKİ konutlarından 1 tanesi bile yıkılmamıştır."

'120 AİLEYE KONUTLARI TESLİM EDİLDİ'

Kalıcı konutlarla ilgili olarak da çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan Kirişci, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada çevre dostu yıkım ve enkaz yönetimi konsepti altında; özellikle güvenlik, sağlık ve çevre konularında etkin bir enkaz yönetim süreci planladık. Bilim insanlarımızla birlikte yerleşime açılacak alanlarda; deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin tespitini yaptık. Güvenli yerleşim alanları için, dirençli şehirler yaklaşımımıza uygun şekilde planlama ve tasarım süreçlerini en detaylı şekilde tamamladık. Kalıcı konutlarla ilgili şu anda ilimizde mevcut olan TOKİ evlerinden 400 adedi depremzedelere verilecektir, bunlardan 120 adedinin teslimi gerçekleştirilmiştir. TOKİ, Kahramanmaraş'ımızda 72 bin 596 konut ve 30 bin 130 köy evi inşa edecek. Temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından travma sonrası iyileşme, normale dönüşün daha kolay olduğunu biliyoruz. Tüm gücümüzle şehrimizi ve insanımızı ayağa kaldırmaya odaklandık. Konut yapımına uygun bulunan alanlarda inşaatına hızlı bir şekilde başladık."

'KGF LİMİTİNİ TOPLAM 400 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bakanlık olarak depremin ilk gününden bu yana birçok adım atıldığını ve atılmaya da devam edildiğini, bu kapsamda AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Depremzedelere ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunulduğunu, Doğal Afet Sigortası kapsamında da bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar lira hasar ödemesi geçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Bunların büyük bir kısmını da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzede vatandaşlarımıza söz verdiği üzere 1 yıl içinde tamamlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Daha şimdiden 100 binden fazla konutun inşasına başladık. Bu süreçte, bakanlık olarak gereken tüm finansman desteğini kesintisiz şekilde sağlamaya devam edeceğiz. Asrın felaketi sonrasında, bölgede çözmemiz gereken en önemli sorunun barınma sorunu olduğunu biliyoruz. Şehrimizin ekonomik gelişimi ve sanayi üretiminin aksamaması bakımından da bu hususun büyük önem arz ettiğinin farkındayız. Bu sebeple kalıcı konutlarımız 1 yıl içinde inşa edilene kadar, bazı geçiş dönemi çözümlerini devreye aldık. Çalışanları konteynerlerde ikamet eden KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek veriyoruz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için toplam 20 milyar lira kefalet limiti olan Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi'ni ivedilikle hayata geçirdik. Bu paketler kapsamında halihazırda toplamda 9,5 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup yararlanma imkanının halen devam ettiğini buradan tüm işletmelerimize hatırlatmak isterim. Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz. Depremde evi ya da iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımızın geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarını sildik. Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ödemelerini erteledik."

Bakan Nebati ayrıca, bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı ile de koordinasyonda olduklarını, bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz ertelediklerini belirtirken; büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağlayıp mazot ve gübre desteğini de nakit olarak vermeye başladıklarını söyledi. Deprem bölgesindeki illerde sertifikalı tohum desteğini de yüzde 100 artırdıklarını kaydeden Nebati, hububatta dekar başına 50 lira olan desteği 100 liraya çıkardıklarını, çiftçilerin ölen hayvanlarını bire bir telafi etmeye yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-18 16:31:04



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