Ümraniye Belediyesi'nden depremzede çocuklara bayram bisikleti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İSTANBUL'un Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü'ne kurdukları konteyner kentte kalan depremzede çocuklara bayram hediyesi olarak bisiklet hediye etti. Yıldırım "Çocukları sevindirmek, çocuklara yatırım yapmak her zaman iyi" dedi.

Ümraniye Belediyesi, depremin ardından KSÜ Karacasu Kampüsü'nde kurdukları konteyner kentte iftar programı düzenledi. Programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Hilmi Türkmen ile konteyner kentte kalan depremzedeler katıldı.

'ÇAMAŞIRHANESİNDEN SOSYAL MARKETİNE KADAR HER ŞEY VAR'

İftardan önce Belediye Başkanı Yıldırım, konuklara konteyner kenti gezdirdi. Daha sonra bir açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konteyner kenti ramazan ayının birinci günü tamamlayarak teslim ettiklerini söyledi. Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burası 1200-1300 konteynerlik bir kent oldu. Bizim, Ümraniye Belediyesi olarak kardeş belediyemiz Onikişubat Belediyesi ile burada konteyner kenti ihya ettik. Ramazan-ı Şerif'in 1'inci günü teslim etmiştik ve burada bir iftar açmıştık Cumhurbaşkanımızla. Ben çok teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hakikaten bir tarih yazıldı buralarda, 11 vilayetimizde. Kahramanmaraş ölçeğindeki bu depremde 11 vilayetimizde çok ciddi hasarlar oluştu. Ve inşallah bir daha ki sene buradaki konteyner kentlerden insanlarımız asıl kendi evlerine kavuşmuş olacaklar. Bu konteyner kentte her türlü ihtiyaç var. Altyapıları tamamen yapılmış vaziyette, sosyal alanları var kültür ve eğitim merkezinden tutun camisine kadar, çamaşırhanesine kadar ve sosyal marketine kadar her tülü ihtiyacın karşılanacağı güzel bir konteyner kent. Temizlik, nizam, intizam, kardeşlerimize yakışan şekilde olmuş. Ben emeği geçen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

'ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEK İYİDİR'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, daha önceki ziyaretlerinden birinde çocukların kendilerinden bisiklet istediğini belirterek, "Biz daha evvel geldiğimizde çocuklar bizden bisiklet istemişti. Bisiklet getirdik konteyner kentin içinde yaşayan çocuklara. Hayırlı uğurlu olsun. Çocukları sevindirmek, çocuklara yatırım yapmak her zaman iyi. Çocukların bayram sevinci de böylece belki de bu şekilde bir nebze tamamlanmış olacak" dedi.

'ÇOK GÜZEL KONTEYNER KENT İNŞA ETTİLER'

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a depremzedeler için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "6 Şubat'taki deprem afetimizin hemen akabinde AK Partimiz, bir kısım belediyelerimizi Kahramanmaraş'taki belediyelerimizle kardeş yaptı. Bizim de kardeş belediyemiz olan Ümraniye Belediyemiz, Gaziosmanpaşa Belediyemiz süratle hareket ettiler. Afetzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması en azından birtakım sıkıntılarının giderilmesi, dertlerine çare olması bakımından böyle gördüğünüz gibi çok güzel konteyner kentler inşa ettiler. Kendileri de gerçekten bizimle beraber nöbet tutuyorlar, buralarda hizmet götürmek için. Çalışma arkadaşlarına ve kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Başkan Yıldırım'ı tebrik ederek, "Teşekkür ediyorum başkanımıza, Allah razı olsun. Sadece barınma değil diğer ihtiyaçlara cevap verebilecek altyapı da hazırlanmış. Bir kültür ve eğitim merkezi var ki içeride gördük, üniversiteye, liseye hazırlanan çocukların burada hazırlık kursları devam ediyor. Yine Ümraniye'den öğretmen arkadaşlarımız burada ders ve kurs hizmeti sunuyorlar" ifadesini kullandı.

ÇOCUKLAR ÇİFTE BAYRAM YAPTI

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım daha sonra çocuklara dağıtılacak olan bisikletlerin bulunduğu çadıra geçti. Yıldırım burada çocukların hem bayramını kutladı hem de kendi elleriyle bisikletlerini teslim etti. Çocuklar ise hediye bisikletlerle çifte bayram yaptıklarını belirterek, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti.

Başkan İsmet Yıldırım daha sonra konteyner kent sakinleriyle birlikte iftar yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

