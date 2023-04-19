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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: 21 yılda sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk

DHA

Bakan Kirişci: 21 yılda sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünya siyasetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında sözü sohbeti dikkate alınan 2'nci bir siyasi figür olmadığını belirterek, "Bu lider sayesinde 21 yıldan beri izlediğimiz politikalarla sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk, söylediklerimiz kaale alınır hale geldi" dedi.
AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Heyecan Bahçesi'nde düzenlediği sahur programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerle sohbet edip soruları yanıtlayan adaylardan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti'de siyasete başladığını ve 21 yıldan beri siyaset yaptığını söyledi. AK Parti'nin çok önemli siyasi bir enstrüman ve sadece kendisi için siyaset üreten bir parti olmadığını ifade eden Kirişci, şunları söyledi:
"AK Parti; Türkiye için siyaset üreten, hatta biraz daha sınırların dışına çıkıp bölge için siyaset üreten, biraz daha ileri götürüp küresel anlamda siyaset üreten, üretme kabiliyeti olan ve bunu da bu zamana kadar göstermiş olan bir siyasi harekettir. Bu siyasi harekette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği son derece önemli. Şöyle bir dünyaya baktığınızda bir zamanlar Avrupa'da Merkel Hanım vardı şansölye. Şimdi onun da siyasetten ayrılmasıyla birlikte Avrupa başta olmak üzere dünya siyasetinde, bunun içine Amerika'yı da dahil edebilirsiniz, sözü sohbeti dinlenen, dikkate alınan, önemsenen bir 2'nci siyasi figür yoktur. Şimdi böyle bir liderin partimizin başında olması, madem ki ülkemiz siyaseti için, ülkemizin bulunduğu coğrafya için ve uluslararası camia için bir fırsatsa, bu fırsatı şu anda 6 Şubat depremiyle birlikte 14 milyon nüfus, 10 bin kilometrekarelik coğrafyada etkisini göstermiş bu depremin bir an önce izlerinin silinmesi ve hızla yeniden ayağa kalkmak için mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Bu, önemli bir fırsattır, önemli bir araçtır. Bunu kime söylerseniz söyleyin. Hatırlayın, pandemi döneminde Amerika'nın New York şehrinde pandemide hayatını kaybedenleri ceset torbalarında günlerce tuttular ve TIR'ların içerisinde beklettiler. Bir defin işlemini dahi gerçekleştiremediler. Ama bu ülke hamdolsun pandemide sahip olduğumuz sağlıkla ilgili insan kaynakları, hastaneler ve diğer potansiyelimizi hemen hızlıca harekete geçirdik. O güne kadar, 'Bu hastanelere ne gerek var, bir ucundan bir ucuna saatler sürüyor gitmek' denilen hastaneler, bize adeta ilaç gibi geldi, bizi dünya liginde önemli bir yere oturttu. Yine bu lider sayesinde 21 yıldan beri izlediğimiz politikalarla sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk, söylediklerimiz kaale alınır hale geldi."
'AK PARTİ ÇIKARLAR SİYASETİNDE YOKTUR'
İki dönem AK Parti'den Adana milletvekilliği yaptığını ve 11 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine Tarım ve Orman Bakanlığı görevinin tevdi edildiğini belirten Bakan Vahit Kirişci, şöyle devam etti:
"Biz de ben yoktur, biz de biz vardır. AK Parti'yi büyüten de budur. AK Parti, ilkeler siyasetini yapar, değerler siyasetini yapar, AK Parti çıkarlar siyasetinde yoktur. AK Parti'yi büyük kılan da budur. Bu 8 milletvekili adayı olarak Kahramanmaraş'a hizmet etmek bizim en büyük idealimizdir ve bu çerçevede de depremin izlerini ortadan kaldırmak başta olmak üzere bu şehri tanınamaz, herkesin imreneceği, Türkiye'de bir marka şehir yapmak hepimizin ortak çalışmasının merkezinde yer alacaktır." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-04-19 12:53:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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