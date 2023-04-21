Mansur Yavaş: Hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı 'Yeter' diyene kadar devam edecek



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,

Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya gelip, "Hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı 'Yeter' diyene kadar da devam edecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyon merkezindeki kahvaltıya depremzedelerin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da katıldı. Depemzedelerin ilgisiyle karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, onların sorunları ve taleplerini de dinleyip gerekenin yapılması için danışmanlarına talimat verdi.

'691 VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDIK'

Kahvaltı öncesi bir konuşma yapan Mansur Yavaş, her ne kadar Ramazan Bayramı'nın ilk günü olsa da depremdeki kayıplar nedeniyle buruk bir bayram kutladıklarını belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Depremin hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuza geçip ekipleri deprem bölgesine sevk ettiklerini kaydeden Yavaş, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları sıralayarak şöyle devam etti:

"Depremin ilk gününde saat 11.00 civarında biz Trabzon Caddesi'nde itfaiye ve kurtarma ekibimizle buradaydık. Sonuçta bir ekibimiz Hatay'da, bir ekimiz Adıyaman'da kurtarma faaliyetine başladılar. Toplamda 691 vatandaşımızı sağ kurtardık. Yine ASKİ, 9 ilde 3 bin 419 noktada kanal hizmeti, su arızası hizmeti, kuyu bağlantı hizmeti verdi. 8 bin 200 metre kanal ve su imalatı yaptı. Yine aynı şekilde Malatya'nın bazı ilçeleri ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde de fen işleri ekiplerimiz çalışmalar yaptı. Fen işlerimiz ilk günden beri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı ve dün Kahramanmaraş Belediyesi'nde artık enkaz kaldırmada Anakara Büyükşehir'in yapacağı bir faaliyet kalmaması nedeniyle dün araçlarımızı teslim ettiler ve burada çalışan arkadaşlarımız döndüler."

'HİZMETLERİMİZ KAHRAMANMARAŞ HALKI 'YETER' DİYENE KADAR DEVAM EDECEK'

Deprem bölgesinde devirdayım yapmak suretiyle bugüne kadar 6 bin personelin görev yaptığını belirten Başkan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar yaklaşık 435 bin ekmek günlük olarak üretildi. Bu arada yine Malatya'ya 250 bin ekmek 2'nci günü yetiştirdik ve bunun yanında da Seğmen Su'ya ait, belediyemize ait şirketten de su nakli yaptık hala da deprem bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. 8 ile 1342 TIR ve kamyon ile yardım malzemesi geldi. Kahramanmaraş'ta sadece Ankara Büyükşehir'in 8 bin 253 adet çadır, 20 bine yakın koli, 1,5 milyon su ve 12 bin 500 adet hijyen paketi gönderildi, hala da devam ediyor. Kırsal kalkınma olarak Kahramanmaraş'ta, ilk geldiğimiz günlerde çiftçilere de yardımcı olmak istedik. 450 ton mısır silajı belediyemizin üretimi, 300 ton hayvan yemi, 400 bin litre sıvı gübre ve 2 milyon sebze fidesi dağıtımına başladık. Çünkü buralar ülkemizin tarımında çok kuvvetli yerler, insanımızın faaliyetine mutlaka devam etmesi gerekiyordu. Bu alanda seyyar duşluk kurduk çünkü yazı bu konuda daha çok ihtiyaç olacak. Sabit duşlarımızdan şimdiye kadar 10 bin Kahramanmaraşlı vatandaşımız yararlandı. Ayrıca otobüsleri mobil duş haline getirmiştik, o mobil duşlardan da şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişi kullandı ve onlar, ihtiyaçlar tamamlanıncaya kadar, yani insanların bu ihtiyaçlarını görecekleri yerleri konteyner kentler veya evleri yapılıncaya kadar bu hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı 'Yeter' diyene kadar da devam edecek."

'YAPTIĞIMIZI FAALİYETİ YARDIM OLARAK DEĞİL, BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ'

Depremin meydana geldiği illerden yaklaşık 500 bin kişinin Ankara'ya gittiğini, bunlardan 3 binini belediye tesislerinde ağırladıklarını ve tüm ihtiyaçlarıyla da ilgilendiklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ayrıca seyyar çamaşırhanemiz var, bunlar da günlük 250 kişiye hizmet veriyor. 2 araçla mobil internet hizmeti veriyoruz. Biliyorsunuz depremde çok önemli oldu bu internete erişim. Ayrıca burada kurduğumuz çadırlarda çocuklara kurslar, çocuk etkinlikleri devam ediyor, eğitimlerine yardımcı oluyoruz. Allah korusun Ankara'da böyle bir şey olsaydı biz eminiz ki Kahramanmaraşlılar da bir an bile düşünmeden Ankara için yardıma koşarlardı. Bu, bizim milletimizin büyüklüğünü gösterir. İnşallah bu dayanışma hissi, ne kadar ayrıştırma yapılırsa yapılsın, nefret dilleri kullanılırsa kullansın, yok sayılırsa sayılsın herkes insani olarak üstüne düşeni yapmaya başlayacak biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaptığımız faaliyeti yardım, destek olarak değil, resmen bir görev olarak görüyoruz ve bundan sonra da inşallah normale dönünceye kadar tüm desteklerimiz devam edecek" diye konuştu. Programda bir esnaf, bugüne kadar verdiği destekten dolayı Mansur Yavaş'a teşekkür ederken, kendi yazdığı şiiri tablo olarak Yavaş'a hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-21 16:13:03



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