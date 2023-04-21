Mansur Yavaş: Hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı 'Yeter' diyene kadar devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mansur Yavaş: Hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı 'Yeter' diyene kadar devam edecek

DHA

Mansur Yavaş: Hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı 'Yeter' diyene kadar devam edecek


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya gelip, "Hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı 'Yeter' diyene kadar da devam edecek" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyon merkezindeki kahvaltıya depremzedelerin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da katıldı. Depemzedelerin ilgisiyle karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, onların sorunları ve taleplerini de dinleyip gerekenin yapılması için danışmanlarına talimat verdi.
'691 VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDIK'
Kahvaltı öncesi bir konuşma yapan Mansur Yavaş, her ne kadar Ramazan Bayramı'nın ilk günü olsa da depremdeki kayıplar nedeniyle buruk bir bayram kutladıklarını belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Depremin hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuza geçip ekipleri deprem bölgesine sevk ettiklerini kaydeden Yavaş, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları sıralayarak şöyle devam etti:
"Depremin ilk gününde saat 11.00 civarında biz Trabzon Caddesi'nde itfaiye ve kurtarma ekibimizle buradaydık. Sonuçta bir ekibimiz Hatay'da, bir ekimiz Adıyaman'da kurtarma faaliyetine başladılar. Toplamda 691 vatandaşımızı sağ kurtardık. Yine ASKİ, 9 ilde 3 bin 419 noktada kanal hizmeti, su arızası hizmeti, kuyu bağlantı hizmeti verdi. 8 bin 200 metre kanal ve su imalatı yaptı. Yine aynı şekilde Malatya'nın bazı ilçeleri ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde de fen işleri ekiplerimiz çalışmalar yaptı. Fen işlerimiz ilk günden beri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı ve dün Kahramanmaraş Belediyesi'nde artık enkaz kaldırmada Anakara Büyükşehir'in yapacağı bir faaliyet kalmaması nedeniyle dün araçlarımızı teslim ettiler ve burada çalışan arkadaşlarımız döndüler."
'HİZMETLERİMİZ KAHRAMANMARAŞ HALKI 'YETER' DİYENE KADAR DEVAM EDECEK'
Deprem bölgesinde devirdayım yapmak suretiyle bugüne kadar 6 bin personelin görev yaptığını belirten Başkan Mansur Yavaş, şunları söyledi:
"Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar yaklaşık 435 bin ekmek günlük olarak üretildi. Bu arada yine Malatya'ya 250 bin ekmek 2'nci günü yetiştirdik ve bunun yanında da Seğmen Su'ya ait, belediyemize ait şirketten de su nakli yaptık hala da deprem bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. 8 ile 1342 TIR ve kamyon ile yardım malzemesi geldi. Kahramanmaraş'ta sadece Ankara Büyükşehir'in 8 bin 253 adet çadır, 20 bine yakın koli, 1,5 milyon su ve 12 bin 500 adet hijyen paketi gönderildi, hala da devam ediyor. Kırsal kalkınma olarak Kahramanmaraş'ta, ilk geldiğimiz günlerde çiftçilere de yardımcı olmak istedik. 450 ton mısır silajı belediyemizin üretimi, 300 ton hayvan yemi, 400 bin litre sıvı gübre ve 2 milyon sebze fidesi dağıtımına başladık. Çünkü buralar ülkemizin tarımında çok kuvvetli yerler, insanımızın faaliyetine mutlaka devam etmesi gerekiyordu. Bu alanda seyyar duşluk kurduk çünkü yazı bu konuda daha çok ihtiyaç olacak. Sabit duşlarımızdan şimdiye kadar 10 bin Kahramanmaraşlı vatandaşımız yararlandı. Ayrıca otobüsleri mobil duş haline getirmiştik, o mobil duşlardan da şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişi kullandı ve onlar, ihtiyaçlar tamamlanıncaya kadar, yani insanların bu ihtiyaçlarını görecekleri yerleri konteyner kentler veya evleri yapılıncaya kadar bu hizmetlerimiz Kahramanmaraş halkı 'Yeter' diyene kadar da devam edecek."
'YAPTIĞIMIZI FAALİYETİ YARDIM OLARAK DEĞİL, BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ'
Depremin meydana geldiği illerden yaklaşık 500 bin kişinin Ankara'ya gittiğini, bunlardan 3 binini belediye tesislerinde ağırladıklarını ve tüm ihtiyaçlarıyla da ilgilendiklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ayrıca seyyar çamaşırhanemiz var, bunlar da günlük 250 kişiye hizmet veriyor. 2 araçla mobil internet hizmeti veriyoruz. Biliyorsunuz depremde çok önemli oldu bu internete erişim. Ayrıca burada kurduğumuz çadırlarda çocuklara kurslar, çocuk etkinlikleri devam ediyor, eğitimlerine yardımcı oluyoruz. Allah korusun Ankara'da böyle bir şey olsaydı biz eminiz ki Kahramanmaraşlılar da bir an bile düşünmeden Ankara için yardıma koşarlardı. Bu, bizim milletimizin büyüklüğünü gösterir. İnşallah bu dayanışma hissi, ne kadar ayrıştırma yapılırsa yapılsın, nefret dilleri kullanılırsa kullansın, yok sayılırsa sayılsın herkes insani olarak üstüne düşeni yapmaya başlayacak biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaptığımız faaliyeti yardım, destek olarak değil, resmen bir görev olarak görüyoruz ve bundan sonra da inşallah normale dönünceye kadar tüm desteklerimiz devam edecek" diye konuştu. Programda bir esnaf, bugüne kadar verdiği destekten dolayı Mansur Yavaş'a teşekkür ederken, kendi yazdığı şiiri tablo olarak Yavaş'a hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-04-21 16:13:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak ...
Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü kabristanda hüzünlü ziyaret
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü ...
Kahramanmaraş'taki Baykar Konteyner Kent'te bayramlaşma
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki Baykar Konteyner Kent'te ...
Çağlayancerit'te 305 köy tipi afet evi inşa edilecek
YEREL HABERLER Çağlayancerit'te 305 köy tipi afet evi inşa edilecek
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, depremzede vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, depremzede ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta bayram namazının ardından konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 44 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta etkili olan hortum ...
Pazarcık'ta hortum; depremzede çadırları uçtu: 8' i ağır, 40 yaralı (2)
YEREL HABERLER Pazarcık'ta hortum; depremzede çadırları uçtu: 8' i ...
Pazarcık'ta hortum; depremzede çadırları uçtu, yaralılar var (1)
YEREL HABERLER Pazarcık'ta hortum; depremzede çadırları uçtu, ...
Kahramanmaraş'ta, depremzedeler mezarlıkta gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, depremzedeler mezarlıkta ...
Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram arifesi yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram arifesi yoğunluğu ...
Kahramanmaraş'ta depremin ardından tarım arazisinde obruk oluştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremin ardından tarım arazisinde ...
Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu
YEREL HABERLER Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden ...
Kahramanmaraş'ta yüzey kırıkları tarlaları parçalara böldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yüzey kırıkları tarlaları parçalara ...
Yabancı gönüllüler, afetzedelerin yaralarını sarmak için Türk Kızılay ve AFAD'a destek oluyor
YEREL HABERLER Yabancı gönüllüler, afetzedelerin yaralarını sarmak ...
"Çerkes evleri" de depremde ağır yara aldı
YEREL HABERLER "Çerkes evleri" de depremde ağır yara aldı
SSB'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu 600 konteyner depremzedelere teslim edildi
YEREL HABERLER SSB'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu 600 konteyner ...
Elbistan'da depremzedeler için çadır yaşamı sona eriyor
YEREL HABERLER Elbistan'da depremzedeler için çadır yaşamı sona ...
Türk Kızılay Kahramanmaraş'taki depremzede çocukları bayramlıklarla sevindiriyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Kahramanmaraş'taki depremzede çocukları ...
Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram ...
Kahramanmaraş'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ...
Afşin'de TOKİ konutlarının yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Afşin'de TOKİ konutlarının yapımı sürüyor
Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı
YEREL HABERLER Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.