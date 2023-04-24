Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında yangın

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta ofis ve eğitim mobilyası fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu 1'nci kilometresindeki ofis ve eğitim mobilyası fabrikasında çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, 1 saatte söndürüldü. Fabrikada büyük hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-24 15:22:42



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