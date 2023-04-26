Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama desteğimiz olacak



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 9 milyar liralık faturanın 4,5 milyar lirasının bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi'nde afet koordinasyon merkezini ziyaret etti. Burada ilgililerden brifing aldıktan sonra çarşıya çıkan Kirişci, esnafı ziyaret edip sohbet etti. Bakan Kirişci daha sonra Millet Meydanı'na geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Kirişci, vatandaşlarla çay sohbeti yaparken yanına gelen çiftçiler, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karardan dolayı teşekkür etti. Bir çiftçi, kararla birlikte sulama elektriğinde yüzde 50 indirim sağlanacağını ve bunun da girdi maliyetinin düşmesine neden olacağını ifade ederek Kirişci'ye teşekkür etti.

Bakan Vahit Kirişci de bakanlık olarak planlı tarım yaparak bir karış toprağın boş kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı kararının detaylarını da paylaşan Kirişci, şunları söyledi:

"Halihazırda 2023 bütçemiz, sadece tarımsal destek noktasında 55.5 milyar lira. Daha bunun içinde diğer destekler, DSİ yatırımları falan yok. Şimdi bugünkü, bu bahsettiğimiz açıklama, üreticinin üzerindeki sulamayla ilgili maliyetin yüzde 50'sini alıyoruz. Ve böylelikle bize, 4,5 milyar lira bakanlığımızın bir desteği olmuş olacak, 4,5 milyar liralık kısmını da üretici kendisi karşılıyor olacak. Yani toplamda 9 milyar liralık bir faturanın yarı yarıya üreticimize destek olma bağlamında biz karşılamış olduk ve bu da üreticimizi, sulamanın getirdiği maliyet noktasında inşallah rahatlatacak."DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-26 17:55:11



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