Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama desteğimiz olacak (2)



PARTİ TEŞKİLATI VE KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra AK Parti teşkilat ve mahalle başkanları, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Kirişci, Türkiye'nin 21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde dünyanın imrendiği bir ülke haline geldiğini kaydetti. Türkiye'nin dün gündemi belirlenen ama bugün ise gündem belirleyen bir ülke haline geldiğini ifade eden Kirişci, şunları söyledi:

'16 MAYIS 1916'DA GİZLİ OLAN ANLAŞMANIN 2'NCİ SAFHASINI HAYATA GEÇİRMEK İSTEYENLER VAR'

"Savunma sanayiinde 2002'de yerlilik ve millik oranı yüzde 20 iken bugün yüzde 80'lere geldi. Allah aşkına havada uçmayan, yerli ve milli olan ne kaldı bana söyler misiniz? Milli muharip uçağı hangardan çıktı mı, çıktı. Gökbey, yeni motorla helikopterimiz havada uçmaya başladı mı başladı. İmece uydumuz yerli ve milli uzaya gönderildi mi gönderildi. İHA'ları ve SİHA'ları taşıyan TCG Anadolu Gemisi, yüzde 70 milliğe sahip bu gemi yapıldı, denizde arzı endam ediyor mu etmiyor mu? İHA'lar, SİHA'lar artık dilimiz alıştı, İHA'lar ve SİHA'lar bizim için sıradanlaştı. Bu İHA'ları ve SİHA'ları üreten dünyada 5 ülkeden birisi haline geldik. 16 Mayıs 1916'da o dayatılan, gizli olan o anlaşmanın 2'nci safhasını hayata geçirmek isteyenler var. Ama bu millet, bu güçlü devlet ve şu anda sahibi olduğumuz o üstünlükler Allah'ın izniyle bu oyunu bozdu. Biz sadece savunma eksenini yaşayan bir ülke değiliz, biz bunu aştık. Biz, bize saldıranlara 'Oturun oturduğunuz yerde, haddinizi bilin' diyebilecek bir ülke haline geldik."

'KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLURSA SİHA'LARIMIZI HANGARA KAPATIRLAR'

Dış güçlerin Türkiye'nin mevcut gidişatından rahatsız olduğunu, bunların vesayet odakları çerçevesinde içerideki uzantılarını kullanarak bir manipülasyonun içinde olduklarını belirten Bakan Kirişci, "Ben size soruyorum, Allah muhafaza 14 Mayıs akşamı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa yapacakları herhalde şu olur; Suriye'den askerlerimizi çekerler doğru mu? Çünkü bunu taahhüt ediyorlar. Havada uçan İHA'larımızı, SİHA'larımızı, F-16'larımızı, bunları hangara kapatırlar mı ? Evet kapatırlar. Ve bunlar paslanmaya başlar mı başlar. Çünkü biz Devrim otomobilinin başına geleni biliyoruz. Peki bunlar kimi çağırılar meclise, mecliste kiminle iş tutarlar, PKK'nın uzantısı olanlarla. Ben size soruyorum; 'bu ülkede huzur olur mu, bu ülkede güven olur mu?" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-26 21:34:20



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