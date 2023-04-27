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Yenibiriş, istihdam için 10 binin üzerinde depremzedeye ulaştı

DHA

Yenibiriş, istihdam için 10 binin üzerinde depremzedeye ulaştı


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremzedelerin istihdamı için çalışmaları yürüten yenibiris.com iş alım müdürü Bünyamin Şahin, deprem bölgesinde 10 binin üzerinde depremzedeyle görüştüklerini ve 300'ünü şirketlere yönlendirdiklerini söyledi.
Yenibiris.com, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde depremzedelerin istihdamı için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Etnospor'un daveti üzerine Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi'ndeki çadır kente gelen yenibiris.com ekibi, depremzedelerle işverenler arasında köprü olmaya devam ediyor.
Yenibiris.com işe alım müdürü Bünyamin Şahin, depremin hemen ardından depremzedelerin iş bulmasını kolaylaştırmak adına istihdam projesi başlattıklarını, bu kapsamda depremin etkilediği 11 ildeki çadır kentleri ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyaretlerde iş arayışında olan depremzedeleri tespit etmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Yaptığımız görüşmelerde depremzedelerin hangi meslek grubunda olduklarını ve hangi meslekleri tercih ettiklerini, hangi alanda deneyimli olduklarını ve çalışmak için hangi illeri tercih ettiklerini belirliyoruz. Ve bu yaptığımız çalışmanın sonucunda eş zamanlı olarak şirketlerle de görüşüyoruz, personel arayışı içinde olan şirketlerin personel taleplerini alıyoruz ve yaptığımız çalışmada iş arayan depremzedelerle bir uyuşma olması halinde elde ettiğimiz CV'leri şirketlerle, fabrikalarla paylaşıyoruz. Depremin ikinci haftası itibarıyla ilk etapta Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gittik, orada bir hafta kadar çadır kentlerde bulunduk. Akabinde Kahramanmaraş Elbistan'da bulunduk ve Hatay İskenderun'da çadır kentleri ziyaret ettik. Yaklaşık 10 bin üzerinde depremzede ile bire bir görüşme gerçekleştirdik ve 300'e yakın personeli de şirketlere yönlendirdik" diye konuştu.
Depremzedelerin çoğunun bulundukları şehirlerden ayrılmak istemediğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:
"Depremzedeler bulunduğu çadır kentlerden pek fazla ayrılmak istemiyorlar. Özellikle evli olanlar, yaşlı, bakmak zorunda olduğu aile fertlerinin de olduğu personeller bulundukları illerden çok fazla çıkmak istemiyorlar ama bekar olan, çadır kentte olmak zorunda olmayan kişiler her şehri tercih edebiliyorlar, hatta 'Yurt dışında da çalışabilirim' diyorlar. Özellikle inşaat sektörü deneyimli olan kişiler yurt dışında iş fırsatlarını değerlendiriyorlar. Biz ilk hafta Nurdağı'ndaydık. Nurdağı'nda bizimle beraber gönüllü bir şekilde depremzedeler için çalışmalarda bulunan bir arkadaşımızı gördük, tanıştık. Onun gayretlerini gördüğümüzde ekibimize dahil etmek istedik, Nurdağı temsilcisi olarak şu an ekibimizde bir depremzedeyi istihdam ettik. Aynı şekilde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de farklı bir arkadaşımızı Yenibiriş şirketinde istihdam ettik, burada yaklaşık 200 çadırın olduğunu biliyoruz."
KENDİLERİ GİBİ DEPREMZEDELERİN İSTİHDAMI İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Yenibiris.com'un istihdam ederek bünyesine kattığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Ömer Sönmez ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Zeynep Söyler, kendileri gibi depremzedelerin istihdamı için çabalıyor. Nurdağı'nda standını ziyarete gittiği Yenibiriş'in bünyesine katıldığını belirten Ömer Sönmez, "6 Şubat'ta depreminden sonra Yenibiriş ailesiyle tanıştım, stantlarına denk geldim, beni ailelerine kabul edip istihdam ettiler. Şu an düzenli olarak çalışıyorum Yenibiriş ailesinde. Şimdi diğer deprem bölgelerinde yaralarımızı sarmak için çalışmalar devam ediyor. İnsanların istihdamı için uğraşıyoruz" dedi.
Zeynep Söyler ise bir taraftan iş arayan depremzedelerle görüşürken diğer yandan iş arayan şirketlerle istibat halinde olduklarını ifade ederek, "6 Şubat depreminden sonra Yenibiriş ailesiyle Elbistan'da tanıştım. İnsanlara istihdam sağlamak için hizmet veriyorlar. Beni de kendi bünyelerine kattılar. Biz şu anda çadır kentleri, Elbistan'daki, Nurdağı'ndaki, Kahramanmaraş merkezdeki insanlardan CV'lerini topluyoruz, ne iş yapabilirler, daha çok kendilerine odaklı olarak ilerliyoruz. Ayrıca bu sırada diğer işverenlerle görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-04-27 10:35:44

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