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Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula

DHA

Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kendisi için "Ne içtiniz ne yediniz Sayın Bakan? Ruh sağlığınız iyi mi sizin?" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, "Şimdi Mansur Efendi, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, benim psikolojimi sorgulamış. Önce sen kendi psikolojini sorgula" dedi.
AK Parti'den Kahramanmaraş'ta 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, seçim çalışmaları kapsamında merkez Onikişubat ilçesinin Tekir Mahallesi'nde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.
'O KARANLIK SENARYO 14 MAYIS'TA VUKU BULURSA TÜM TÜRKİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ CİRİT ATACAK'
Burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın karşısında terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bir ittifak olduğunu ileri süren Kirişci, "Bir zillet ittifakı var. Bunların niyetlerinin yerli ve milli olmadığını hepimiz görüyoruz. Dün veya önceki gün bir konuşmamda dedim ki, 'Allah muhafaza hani o karanlık senaryo 14 Mayıs akşamı vuku bulmuş olsa ne olabilir?' diye sordum. 'Bir; Suriye'nin kuzeyindeki askerlerimizin geri çekileceğini, iki; orada görev yapan bütün silahlı kuvvetlerimizin gücü olan kara gücümüzü, artı İHA'larımızı ve SİHA'larımızı ve savaş uçaklarımızı bunları geri çekip, getirip bir hangara hapsedeceklerini düşünebilirsiniz' dedim. Üç; Ankara'nın cadde ve sokaklarında, tüm Türkiye'de terör örgütü üyeleri ve yandaşları cirit atacak. Ben şimdi Tekir'e soruyorum, siz buna izin verir misiniz?" diye konuştu.
'SEN NASIL MİLLİYETÇİLİKTEN SÖZ EDERSİN'
Bakan Kirişci, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingine katılan ve burada yaptığı konuşmada kendisi için "Ne içtiniz ne yediniz Sayın Bakan? Ruh sağlığınız iyi mi sizin?" ifadelerini kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da cevap verdi. Yavaş'ın yıllarca bu milletin milli duygularını istismar ettiğini belirten Kirişci, "Şimdi Mansur Efendi, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, benim psikolojimi sorgulamış. Önce sen kendi psikolojini sorgula. Sen değil misin, sen nasıl bir Türk milliyetçisisin, sen nasıl milliyetçilikten söz edersin? Sen değil misin, dağdakilere, her gün konuşan, terör örgütünün o elebaşlarına 'Biraz çenenizi tutun da bak şu işi kurtaracağız, biraz sessiz olun, biraz sesinizi çıkarmayın biz bu işi götüreceğiz' diyen sen değil misin? Bu nasıl milliyetçilik, bu nasıl vatanseverlik. Yıllarca bu milletin milli duygularını demek ki siz istismar ettiniz. Ama maske düştü, kel göründü" dedi.
'BUNLAR, SOĞANLA TOGG OTOMOBİLİNİ YARIŞTIRACAK KADAR CAHİL İNSANLAR'
Pandemi döneminde birçok ülkede çiftçilerin üretmediği için rafların boş kaldığını ancak Türkiye'de böyle bir sorun yaşanmadığını kaydeden Bakan Vahit Kirişci, şöyle devam etti:
"İspanyol, İtalyan, diğer ülkelerin üreticileri, çiftçileri 'Bizim canımız kıymetli, pandemide üretemeyiz' dediler ama sizler tarlanızda, bağınızda, bahçenizde, ahırınızda, ağılınızda üretmeye devam ettiniz. Cumhurbaşkanımıza seslenip 'Ey reis bize izin ver, biz gidip çalışalım' dediniz. Bu ülkede, hiçbir ürünün yokluğu çekilmedi. Ama hepimizin Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da akrabaları, yakınları var. Onların raflarının o günlerde nasıl boşaldığınız hepimiz gördük. Bunlar, soğanla Togg otomobilini yarıştıracak kadar cahil insanlar. Bunlar milli değildir, bunlar hiçbir zaman yerli olmadılar. Dolayısıyla bu ülkede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve millik adına atılan her adımdan bunlar rahatsızlar. Çünkü bunların ağababalarının kim olduğunu gördünüz. Kim, Kandil'dekiler. Kim, Amerika'dakiler. Dolayısıyla bu terör örgütlerine bu ülkeyi yeniden teslim edecek zamanımız yok, bir karış toprağımız da yok. Allah, onlara her türlü musibeti, her türlü belayı verecek Allah'ın izniyle."
Konuşmanın ardından kesilen kurdeleyle seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-04-27 18:52:00

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