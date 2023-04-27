Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula (2)

DHA

Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula (2)


ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta Tekir Mahallesi'nden sonra Ilıca Mahallesi'ne geçerek AK Parti seçim koordinasyon merkezini açtı. Kirişci daha sonra Şairler Tepesi'ne geçerek Eğitim-Bir Sen'in organize ettiği programda öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada bugüne kadar gittiği her yerde milletin AK Parti'ye büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.
'MİLLETİMİZ KENDİNE HİZMET EDENLE KENDİNE İHANET EDENİ AYIRT EDEBİLİR'
Türkiye'de bir AK Parti öncesi bir de AK Parti ile başlayan dönem olduğunu ifade eden Kirişci, bugüne kadar ülkeye hizmet etmek adına kim bir çivi çaktıysa ona şükran borçlu olduklarını belirtti. Bakan Kirişci, şunları söyledi:
"Allah geçmişte bu memleket için çivi çakan herkesten razı olsun. İsimlerini burada tek tek zikretmeye gerek yok. O iyi niyetle çaktıkları çividen dolayı biz onlara şükran borçluyuz. Ama rahmetli Menderes'in göreve geldiği 14 Mayıs 1950'dir malum. 14 Mayıs 1950 sonrası kurulan hükümetin 19'uncu hükümet olduğunu eğer bilirsek AK Parti iktidara geldiğinde de kurulan hükümet, 58'inci hükümet ise bu 1920'den 2002'ye kadar olan bu süre zarfında 52 yılda tam 39 tane hükümet geldi geçti. 52'yi 39'a böldüğümüzde karşımıza çıkan rakam 1 yıl 4 ay, 16. Şimdi 16 aylık bir ömrü olan hükümetin bu ülkeye hizmet ettiğini herhalde hiç kimse söyleyemez. Elbette hizmet etmek için gayret gösterilmiştir ama bu bir istikrarsızlıktır. Dolayısıyla istikrar ve güven bu iki kavram yapışık ikizlerdir. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Milletimiz 15 seçimde AK Parti'ye ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız, geçmişte de Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birinci partinin genel başkanı, birinci partiden çıkan başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatını verdi. Genel seçim yapıldı tavrı buydu, yerel seçim yapıldı tavrı bu oldu, referandumlar yapıldı yine aynı şekilde aynı tavrı sergiledik. Şimdi bunun bir tevafuk, bir tesadüf, bir rastlantı olduğunu elbette ki düşünemeyiz. Milletimiz kendine hizmet edenle kendine ihanet edeni veya kendine hizmet etmeyeni en hafif şekliyle ayırt edebilecek feraset ve basirete sahip. Dolayısıyla biz vatandaşımızın bu 16'ıncısında da yine partimize, cumhurbaşkanımıza teveccühünün olacağını biliyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-04-27 23:36:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta mahalle seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta mahalle seçim irtibat ...
Hollandalı ekip, "Kral Günü"nü Kahramanmaraş'ta depremzedelerle geçirdi
YEREL HABERLER Hollandalı ekip, "Kral Günü"nü Kahramanmaraş'ta ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında ...
Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, yaşadıkları travmanın etkisini atlatmak için üretiyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, yaşadıkları ...
Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula
YEREL HABERLER Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi ...
Elbistan'daki depremzede çocuklara Faydasıçok Eğitim Vakfı'ndan destek
YEREL HABERLER Elbistan'daki depremzede çocuklara Faydasıçok Eğitim ...
Kahramanmaraş Afşin'de konteyner kentlerdeki çalışmalar tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Afşin'de konteyner kentlerdeki ...
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor
YEREL HABERLER İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı ...
Yenibiriş, istihdam için 10 binin üzerinde depremzedeye ulaştı
YEREL HABERLER Yenibiriş, istihdam için 10 binin üzerinde ...
Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama desteğimiz olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmen 14 Mayıs'ta oy kullanacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmen 14 Mayıs'ta oy ...
Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama desteğimiz olacak
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama ...
Eşi ve dayısını öldürüp kaçtı
YEREL HABERLER Eşi ve dayısını öldürüp kaçtı
Görme engelli depremzede, çadır kentte açılan kursta bağlama çalmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Görme engelli depremzede, çadır kentte açılan kursta ...
Samsun'dan gelen deprem yardımını unutmayan Elbistanlı aile, evine Samsunspor pankartı astı
YEREL HABERLER Samsun'dan gelen deprem yardımını unutmayan ...
Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede ...
Deprem bölgesindeki özel sporcular, Türkiye Şampiyonası'na direkt katılacak
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki özel sporcular, Türkiye ...
Türkoğlu'ndaki depremzedeler çadırdan konteynere taşınıyor
YEREL HABERLER Türkoğlu'ndaki depremzedeler çadırdan konteynere ...
Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar için "Geleceğe +1 Akademisi" açıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar için ...
Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü çalıştığı enkazda tanıştığı depremzedeyle nişanlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü çalıştığı enkazda ...
Depremin toprakta bıraktığı hasar sulamada sıkıntılara neden oluyor
YEREL HABERLER Depremin toprakta bıraktığı hasar sulamada ...
Depremzede çocuklar sokak müzisyeninin şarkıları eşliğinde eğleniyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar sokak müzisyeninin şarkıları ...
Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş'ta depremzedelere desteği sürdürüyor
YEREL HABERLER Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş'ta depremzedelere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.