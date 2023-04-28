Gönüllü öğretmenler, depremzede öğrencilere bilim öğretiyor



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gönüllü öğretmenler Kahramanmaraş'ta oluşturdukları atölyelerde depremzede öğrencilere bilimi öğretiyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Projeleri Koordinatörü Seyran Yozgatlı, proje kapsamında yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İzmir´den Kahramanmaraş´a `El Ele Bilim' adlı proje kapsamında 25 gönüllü öğretmen, idareci ve Ar-Ge personeli Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilerle bir araya geldi. Proje kapsamında çadır kentlerde ve okullarda 25´ten fazla atölye kurularak öğrencilerin hem bilimsel merakını arttırmak hem de depremin yıkıcı psikolojik etkilerinden uzak tutmak amacıyla etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, atölyelerde gerçekleştirilen bilimden sanata, robotik kodlamadan spora kadar birçok etkinlikte hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrendi.

`ÇOK YOĞUN BİR KATILIM OLDU´

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Projeleri Koordinatörü Seyran Yozgatlı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde çocukların da çok olumsuz etkilendiğini, onları hem deprem psikolojisinden uzak tutup moral vermek hem de eğlenerek bilimi öğrenmelerine yardımcı olmak adına proje hazırladıklarını belitti. Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin hemen ardından Kahramanmaraş'a geldiklerini vurgulayan Yozgatlı, şunları söyledi:

"Yaşanan bu deprem felaketinden sonra bu yıkıcı etkiyi en derinden yaşayan çocuklarımızın bilimsel, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir nebze olsun o yaşadıkları derin travmanın atlatılmasında katkıda bulunmak. Bu amaçla TÜBİTAK'ın açmış olduğu 'Bilim her yede' 4007 özel çağrısı kapsamında öğrencilerimiz için bir proje yazdık ve bu projeyi de depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta uygulamayı uygun gördük. Burada birçok etkinliğimiz var, fen alanında fizik, kimya biyoloji atölyeleri, akıl zeka oyunları atölyeleri, sanat, ebru, gazetecilik, afiş ve spor atölyeleri gibi farklı alanlarda çocukların kendi ilgi ve yeteneklerini ortaya dökebilecekleri ya da geliştirebilecekleri, farkındalıklarını artırabilecekleri atölyeler hazırladık ve 3 gündür yoğun ilgi görüyoruz. Hem öğrenci katılımı hem veli katılımı hem de öğretenlerin ilgisiyle çok yoğun oldu ve proje kapsamında yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştık."

`ÇOCUKLAR AFET NEDENİYLE BİRÇOK EĞİTİM İMKANINDAN UZAK KALDI´

TÜBİTAK projeleri Kahramanmaraş izleme görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alparslan Gençay ise TÜBİTAK projeleri kapsamında deprem bölgesine gelen ekiplerin hepsinin gönüllülerden oluştuğunu bu nedenle bildiklerini çocuklara daha içten aktarma fırsatı bulduklarını bildirerek, "Hızlı destek projesi olan 4007 projesi tamamıyla lise, ortaokul, ilkokul ve anaokul düzeyindeki çocuklarımızın deprem ve doğal afetlerden etkilenmeleri nedeniyle birçok eğitim imkanından uzak kaldıkları görüldü. Bu anlamda ülkemizde deprem ve doğal afetlerden etkilenmeyen bölgelerdeki eğiticilerden ciddi şekilde proje desteği verdi. Onlar, deprem belgelerine gelerek deprem ve doğal afetten etkilenmiş çocuklarımıza bilim aşkını, bilim sevgisini aşılıyorlar, bilimle ilgili deneyleri uygulamalı olarak gösteriyorlar" dedi.

Öğrenciler atölyelerde çok ilginç bilgiler öğrendiklerini, öğrenirken de çok eğlendiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-04-28 16:42:15



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