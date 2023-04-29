Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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KAHRAMANMARAŞ, (DHA)Kahramanmaraş´ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 04.55´te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş

2023-04-29 08:00:33



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