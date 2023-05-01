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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Teröristlerle yan yana gelenler bu millete hesap verecek

DHA

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Teröristlerle yan yana gelenler bu millete hesap verecek


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta `1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü´ kutlamalarına katılan HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'ye tuzak kuranlarla kol kola girip ülkenin istikrarına saldıranların hesaplarını milletin 14 Mayıs'ta boşa çıkaracağını söyledi. Arslan, "Eli kanlı teröristlerin her gün Kandil´den ve Pensilvanya´dan yaptıkları tehditleri duymazdan ve görmezden gelenleri buradan bir kez daha uyarıyoruz. Açıkça ve terör örgütlerinin isimlerini vererek bu saldırıları kınamalarını bekliyoruz aksi halde millete hesap vereceksiniz. Teröristlerle yan yana gelenler bu millete hesap verecek" dedi.
İstasyon Meydanı'nda düzenlenen '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlamalarında, alana gelenler üstleri aranarak alındı. Kutlamalara birçok ilden katılımcı oldu. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da alana yardımcıları ve işçilerle kola kola girerek geldi. Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir adım atması sonucu 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edildiğini ve alanı dolduranların bu nedenle rahat bir şekilde kutlamalara katıldığını söyledi.
Sorunların çözümü için çalışmaya devam ettiklerini ve Hak-İş olarak kapsam dışında kalan emekçiler için kadro istediklerini vurgulayan Arslan,  şunları söyledi:
"Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz süresince tüm ücretlerden yüzde 10 vergi alınmasını istiyoruz. Adil bir vergi düzeni kurulana kadar demokratik süreçler işletilerek hakkaniyetli bir vergi sistemi kurulana kadar bu yüzde 10'luk dilim devam etmeli. Aile yükümlülüklerini dikkate alan bir vergi sistemini istiyoruz. Kamu çerçeve protokolünde taleplerimizin tam olarak karşılanmasını istiyoruz. Kadroya geçen emekçiler için tayin, nakil, becayiş haklarını talep ediyoruz. Kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin daimi işçi kadrosuna geçirilmesi noktasında yapılan çalışmaları daha da ilerleterek bütün taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerde ve belediye şirketlerinde çalışan arkadaşlarımıza verilmeyen 52 günlük ilave tediyenin verilmesini istiyoruz. Taleplerimizin tümünün karşılanması için mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının akılcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz."
'EMPERYALİSTLERİN OYUNUNU BOZACAĞIZ´
Türkiye'nin 14 Mayıs'ta önemli bir seçime gittiğini ve millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceğine yürekten inandığını ifade eden Hak-İş Genel Başkanı Arslan, şöyle devam etti:
"Milletimiz her zaman olduğu gibi yine en doğru kararı verecektir. Çünkü milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir  iradeyi tanımıyoruz.  Bu iradeyi yok sayanlarla mücadeleye devam edeceğiz. Biz, bu iradenin sandığa yansıması konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin, birliğine bütünlüğüne ve beraberliğine gösterdiğimiz hassasiyetin aynı şekilde sandığa yansıyacağı konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur. Bu millet, bu ülkenin kahraman evlatları seçimlerde Kandil´deki ve Pensilvanya´daki teröristlerin ülkemiz için kurdukları hayallerini inşallah yerle bir edecekler. Milletimiz,  tıpkı 15 Temmuz destanı gibi yeni bir şahlanış ortaya koyacak ve inşallah emperyalistlerin oyununu bozacağız. Emperyalist Amerika ve onun başındaki Biden'ın ülkemiz için kurduğu planları, tuzakları bu yüce millet suratlarına bir balyoz gibi çakacaktır. Emperyalistlerle, hainlerle, ülkemize tuzak kuranlarla  kol kola, omuz omuza, ülkemizin istikrarına, birliğine, bağımsızlığına her fırsatta saldıran hainlerin bu hesaplarını milletimiz 14 Mayıs´ta bir kez daha boşa çıkaracak ve onları hayal kırıklığına uğratacağız. Eli kanlı teröristlerin her gün Kandil´den ve Pensilvanya´dan yaptıkları tehditleri duymazdan ve görmezden gelenleri buradan bir kez daha uyarıyoruz. Açıkça ve terör örgütlerinin isimlerini vererek bu saldırıları kınamalarını bekliyoruz aksi halde millete hesap vereceksiniz. Teröristlerle yan yana gelenler bu millete hesap verecek."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-01 16:07:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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