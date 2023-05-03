Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem (2)

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6 DAKİKA SONRA 4.1'LİK BİR DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 20.22'de merkez üssü Göksun olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Peşpeşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe yol açarken hasar oluşmadığı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-03 20:48:09



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