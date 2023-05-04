Bakan Ersoy: Deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması yapıyoruz



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki oteller için bakanlık olarak özel bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Hem Merkez Bankamızla hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması yapıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. İlk olarak afet koordinasyon merkezini ziyaret eden Ersoy ve Kirişci, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katıldığı bir toplantı ile depremde yıkılan ve hasar göre tarihi binalar hakkında görevlilerden brifing aldı.

Bakanlar daha sonra tarihi Ulu Camii ile Tarihi Maraş Çarşılarına geçip incelemelerde bulunarak burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne de geçen Ersoy ile Kirişci, ardından Maraş Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi.

'YARINDAN İTİBAREN AŞAMALI BİR ŞEKİLDE TARİHİ ENKAZIN KALDIRILMASI ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Bakan Ersoy, bugüne yapılan tespit ve rölöve çalışmaları sonucunda bir iş bölümü oluşturduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ın eski tarihi kimliğini kazandırmak için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Hızlı bir şekilde valiliğimiz ve büyükşehir belediye başkanlığımız üzerinden renovasyon, restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Yarından itibaren aşamalı bir şekilde büyükşehir belediye başkanlığımızın gösterdiği özel bir noktada, korunaklı bir noktada tarihi enkazın kaldırılması çalışmalarına başlayacağız. Biliyorsunuz onlar korunaklı bir noktaya kaldırılıyor sonra yerinde ayrıştırma tekrar yapılıyor bölgede. Kurtarılabilecek molozla, tarihi molozla, kültürel molozla ayrıştırıldıktan sonra inşaat çalışması, restorasyon çalışması ve renovasyon çalışmaları başlıyor. Bu bağlamda da öncelik verilecek noktalar tespit edildi, yarından itibaren hızlı bir şekilde planlı bir şekilde bu çalışmalara başlayacağız. Öncelikle 7 tane Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait ikonik yapı var Ulu Camii'nin de dahil olduğu, bunları hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Bunun dışında tescilli sokaklar, tescilli yapılar var mülkiyeti bakanlığa, kamuya veya özel şahsa ait olanlar. Özel şahsa ait olanlar dahil belediyemizle bir proje hazırlayacağız sağlıklaştırma çalışmalarına da başlayacağız, onların da hızlı bir şekilde düzenlemelerini yapmamız gerekiyor. Benim inancım birkaç yıl içinde çok uzun değil, büyük bir bölümü 1'inci yıl kalan kısımlar da 2'nci yılın sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Bu süreçte şehre yeniden eski tarihi kimliğini kazandırmış olacağız, tarihi dokusunu hiç kaybetmeden geri vermiş olacağız."

'KAHRAMANMARAŞ, ESKİSİNDEN ÇOK DAHA ÇEKİCİ BİR TURİZM ŞEHRİ HALİNE GELECEK'

Kahramanmaraş için yeni bir rota oluşturacaklarını da ifade eden Ersoy, "Yeni bir rotalar da oluşturuyoruz deprem sonrası bu tarz şehirlerin artık birer kültür şehri olması ve turizmden de hak ettiği, özlediği pasta payını almasını istiyoruz. Bu bağlamda da belediyemizle birlikte bir rota oluşturuyoruz, zaten kendileri de çok iyi çalışmalar yaptılar şu ana kadar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da içinde olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da koordinasyonunda bir rota oluşturacağız. Bu rotanın içinde de kültürel ve tescilli yapılarla ilgili çalışmaları bizim bakanlığımız yapacak. Ben inanıyorum ki birkaç yıl içinde bu çalışmalar sonunda Kahramanmaraş, eskisinden çok daha cazip, çok daha çekici bir turizm şehri haline gelecek" diye konuştu.

'GERMANİCİA, BUGÜNKÜ TOPLANTIMIZIN ANA KONUSUYDU ASLINDA'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Ersoy, Germanicia Antik Kenti'yle ilgili de yarı bir çalışma planladıklarını belirtti. Germanicia'nın sadece Kahramanmaraş için değil, doğu hattındaki rotalar için de çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Germanicia, bugünkü toplantımızın ana konusuydu aslında. Biz orada çok ciddi bir restorasyon çalışması yapacağız ve kurtarma kazıları da yapılacak orada. Germanicia aslında sadece Maraş için değil bu doğu hattındaki rota için de çok çok önemli bir yer. Yani biz sadece Maraş için düşünmüyoruz Germanicia'yı ve orada özellikle çıkacak mozaikler, şu anda tahmini bilinebiliyor. Orada çıkacak mozaiklerin, birçok mozaikleriyle ünlü şehrimizden çok daha değerli olacağını düşünüyoruz ve bu çalışmalar bittiği zaman zaten Kahramanmaraş gastronomisiyle işte yerel kültürüyle değil aslında Germanicia'sıyla ve mozaikleriyle de konuşulan arkeolojik eserleriyle de konuşulan bir şehir haline gelecek. Bu rotayı oluşturduktan ve sonrasında da sadece bu arkeolojiyle olmaz. Biliyorsunuz kültürel rotasını oluştururken farklı katmanlarda, milattan önce veya ilk yüzyıllardaki katmanları konuşmuyorum yakın yüzyıldaki kültürel değerleri de ortaya çıkarmamız lazım. İşte belediyemizin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile yaptığı bir çalışma var, bu çalışma doğrultusunda o kültürel rotayı da oluşturmamız gerekiyor, ikisini yan yana getirdiğiniz zaman turizm tam oluyor. Yani biz acentelerle bir çalışma yaparız ama altyapısını oluşturacaksınız, onlara bir ürün, bir rota vereceksiniz ki onlar onu pazarlayabilsinler. Zaten bir EXPO Maraş çalışması da var, ilk etapta Maraş EXPO ile ilgili yoğun bir tanıtım yapacağız."

'OTELLER İÇİN HEM MERKEZ BANKAMIZLA HEM HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ'

Deprem bölgesindeki oteller için ayrı bir çalışma yürüttüklerini, tescilli otellere yapılacak yardımlar için bir yönetmelik hazırladıklarını, diğer oteller için de finansman desteği sunmayı planladıklarını kaydeden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"İlk etapta tescilli yapılarla ilgili bir çalışma yaptık. Bu hafta bir yönetmelik yayınlanıyor yani otel tescilli yapıdaysa onların ihyasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir çalışma başlattık. Bu hafta yayınlanacak yönetmelikle ilgili bizim limitlerimiz var, yardım limitleri. O limitleri bu tarz deprem bölgesinde ki tescilli otellerle ilgili limitlerimiz artırılacak yönetmelikle birlikte. Onlarla ilgili bir yol haritası belirlenmiş oluyor. Şimdi hem Merkez Bankamızla hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması yapıyoruz. İnşallah bunlar netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Zaten otel sayıları belli, yatak kapasiteleri belli, kimin ne kadar ihtiyaç duyduğunu da Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğümüz tespitlerini yapıyor. İnşallah onlarla ilgili de bir yol haritasını çok kısa sürede belirleyeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-04 21:26:33



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