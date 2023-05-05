Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 milyar liralık yatırım



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN şirketlerinin deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 8 milyar liralık bir yatırım yapacağını ve istihdamda önceliğin afetzedelere verileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Kahramanmaraş ve diğer depremin etkilediği yapacağı yatırımların çok önemli olduğunu belirtti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile TUSAŞ yetkilileri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanayicilerle bir araya geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin Anadolu'nun çeşitli yerlerine yayılmasının önemli stratejilerinden biri olduğunu, bunu da deprem bölgesinden başlatacaklarını söyledi. Savuma Sanayi Başkanlığı'na bağlı şirketlerin bölgede yapacakları yatırımlarda istihdamın dışında iskan da oluşturacağını ifade eden Demir, bu çerçevede yatırımların hemen bitişiğinde çalışanlar için yerleşim yeleri inşa edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah deprem bölgesindeki çeşitli illerimizde bunu hayata geçiriyor olacağız. İlk Kahramanmaraş'ta başladık çünkü en hızlı projenin gerçekleşeceği ve kolları sıvayıp da hem TUSAŞ şirketimizin hem Kahramanmaraşlı sanayicilerimizin çok hızlı hareket edebileceklerini gördük. O amaçla ilk planda TUSAŞ şirketimiz Kahramanmaraş'ta muhtelif uçak parçaları üretmek üzere bir yatırım yapacak. Tabii bizim ayırdığımız belli bir konut politikası çerçevesindeki bağışları zaten yapacaklar ama yatırımlar tamamen bağış değil kendi inisiyatifleriyle iş planları çerçevesinde yapacakları yatırımlar olacak. Şu anda planladığımız Kahramanmaraş için yaklaşık 500 kişiye kadar bir istihdam planlıyoruz ama sanayicilerimiz daha uzun vadede daha geniş bir spektrum çizerlerse bu sayının artması mümkün ve yatırımın da inşallah 1 milyar liraya kadar ulaşması daha sonra belki daha fazla olması bekliyoruz."

'YAKLAŞIK 8 MİLYAR LİRALIK BİR PORTFÖY VAR ÖNÜMÜZDE'

Yatırımlarla ilgili ilk durağın Kahramanmaraş olduğunu, daha sonra diğer illere de geçeceklerini kaydeden İsmail Demir, "Bugün programımızda Gaziantep İslahiye, Nurdağı var. Orada yine ROKETSAN ve TUSAŞ'dan beklentimiz karbon elyaf üretimiyle ilgili harekete geçmeleri. Daha sonra Hatay Kırıkhan civarına gideceğiz orada da ROKETSAN'ımızın planladığı silah sistemleri ve roket paçalarıyla ilgili bir yatırımı olacak. Ayrıca POWER şirketimiz de inşallah elektrik-elektronik devrelerle ilgili bir yatırım yapmayı planlıyor olacak. Tabii bugünkü ziyaretimizden sonra diğer illerimize de uğruyor olacağız. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Osmaniye ziyaretlerimiz arasında yer almasını planladığımız yerlerden. Malatya'da baskı devre kart üretim tesis ve bilişim sektörüyle ilgili yatırımlar planlıyoruz. Elazığ'da çip kodlama ve yazılım yatırımları planlanıyor. Adıyaman'da kablo konnektör tesisleri yapmayı planlıyoruz. Bunların hepsini topladığımızda yaklaşık 8 milyar liralık bir portföy var önümüzde. inşallah bunu adım adım hayata geçiriyor olacağız. TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN şirketlerimiz başta olmak üzere özel sektör de burada elini taşın altına koyacak. Bu arada Şanlıurfa'da da bir yazılım evi kurmak amacıyla bir faaliyetimiz olacak" dedi.

Sanayi yatırımlarında istihdam edilecek kişilerle ilgili de bazı kriterlerin olacağını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bir kere istihdam şartlarımız olacak, kesinlikle bölgeden olacak. İlk başta afetzede olması, her aileden 1 kişi olması gibi bazı kısıtlayıcı var. Şöyle bir soru geliyor bölgedeki bütün yatırımlar için. Yüksek teknolojiye doğru giden bir yolculuk yapacağız. Peki 'Bölgede bu şekilde kalifiye eleman insan bulamazsınız' dediler. Biz, hiç sorun değil, diyoruz. ilk planda diyelim ki 50 kişi ile, 100 kişiyle başladık. Şu anda bile 100 kişiyi planlıyoruz, diyelim 50 kişi var, diğer 50 kişi yok. Hemen 100 kişiyi daha alacağız, gerekli yerlerde eğitimlere başlayacağız. Mesela TUSAŞ'a götüreceğiz bu arkadaşlarımızı, ne kadar sürerse, 6 aysa 6 ay, 1 seneyse 1 sene eğitimler vereceğiz, geri getirip burada istihdam edeceğiz. Tüm şirketlerimiz için bu söz konusu. Yatırım zincirimizde bazıları dediler ki 'Falanca yatırım için filanca ile gittiğinizde kalifiye eleman bulamazsınız İstanbul'da kalsın.' 'Hayır' dedim, bulamazsak diye bir sorun yok. Bir kere çekirdek olarak bulacağımıza kesinlikle inanıyorum, her bölgenin kabiliyetli insanları var. O anda o iş için yetişmiş olmasa bile zaten belirli bir eğitimi varsa o kişiyi, o işi yapacak hale 6 ayda, 1 sene, 1.5 sene de getiririz, getireceğiz, onlara eğitim vereceğiz."

'KAHRAMANMARAŞ, 'BİZ DE BU UÇAĞI YAPACAĞIZ' DERSE ÖNÜ AÇIK'

Kahramanmaraş'a yapılacak uçak parçalarının üretileceği tesisin aslında şehre dikilen ilk fidan gibi görülesi gerektiğini de kaydeden Savunma Sanayii Başkanı Demir, "TUSAŞ'ımız çok güzel işler yapıyor, güzel ama sivil havacılık alanında bir uçağımız yok. Siz malum bakanlığınıza aldığınız, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı helikopterler, uçaklar var, helikopter siparişleriniz de oldu sağ olun ama peki hem eğitim olarak hem 'Spor havacılık' dediğimiz, 'Amatör havacılık' dediğimiz bir alan var. O alanda üretilen tek bir uçak bile yok Türkiye'de ve sürekli dışarıdan alıyoruz. Bu kadar KAAN'ı, HÜRJET'i HÜRKUŞ'u yapan bir firmanın bir tek motorlu, pervaneli bir uçağı yapamaması mümkün mü, değil. Peki burada niye yokuz? Yarın Kahramanmaraş 'Biz de bu uçağı yapacağız' derse önü açık" diye konuştu.

KİRİŞCİ: BU AÇIKLAMALAR BİZLERİ MOTİVE ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Kahramanmaraş ve diğer depremden etkilenen illerde yapacağı yatırımların çok önemli olduğunu belirtti. Demir ve beraberindeki heyete teşekkür eden Kirişci, şunları söyledi.

"Yaklaşık 1milyar liralık bir yatırım ve bu yatırımla beraber başlangıç için belki 120 istihdam olacak ama devamında 250, 500'ye gidecek. Bizi Sayın başkan böyle 500 falan kesmez, Kahramanmaraş işkolik bir şehir, işine aşık bir şehir. Üretmekten, istihdam sağlamaktan, ihracat yapmaktan ve bu memlekete hülasa hizmet etmekten onur duyan, gurur duyan bir şehir.Yıllarca tekstil üzerinden bu şehrin sanayisini ayakta tutmaya çalıştık ama burada bir sanayi alanındaki çeşitlendirme gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor, çok motive ediyor. Gerçekten böyle bir özel günde deprem sonrası 90 günü bıraktığımız, kalıcı konutları yaparak vatandaşlarımızın iskanla ilgili konteyner kent sonrası süreci de hızla gerçekleştirmeye çalıştığımız bir dönemde tabir yerindeyse bu gelişiniz, buradaki bu açıklamalarınız bizleri ziyadesiyle motive etmiştir, heyecanlandırmıştır." (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-05 14:26:59



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