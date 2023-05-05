Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Merkez üssü Göksun ilçesi olan ve 7.55 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar olmadı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer Koç

2023-05-05 18:16:20



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