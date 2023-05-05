Bakan Kirişci'den Akşener'e: Allah seni ıslah etsin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci'den Akşener'e: Allah seni ıslah etsin

DHA

Bakan Kirişci'den Akşener'e: Allah seni ıslah etsin


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarım ürünleri ithal ettiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine ilişkin, son 20 yılda tarım alanında Türkiye'nin 92 milyar dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, "Peki, bu hanımefendinin okumayazması mı yok? Var ama anlamak istemiyor. Vatandaşın kafasını karıştırmak için her türlü yalanı söylüyorlar. Diyor ki 'Ülke hala saman ithal ediyor.' Ben sana ne diyeyim, hangi bedduada bulunayım. En hafifinden Allah seni ıslah etsin diyorum" dedi.
AK Parti'den Kahramanmaraş milletvekili adayı olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, SağlıkSen Kahramanmaraş Şubesi'nin organize ettiği bir toplantıda sağlıkçılarla bir araya geldi. Şube Başkanı Bünyamin Demirci'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Vahit Kirişci, Türkiye'nin 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretiminin şu anda 128.6 milyon tona çıktığını, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar ile arılı kovanda ve su ürünlerinde de rekorlar kırdıklarını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Edirne mitinginde kullandığı "Et, mercimek, nohut, buğday, mısır, pirinç, saman ithal. Ya arkadaş ithal etmediğin ne kaldı?" sözlerine de tepki gösteren Kirişci, "O gün 3.8 milyar dolarlık ihracatımız vardı bugün 30 milyar dolara geldik. Evet, ihracat yapıyoruz, belki şunu da diyebilirler ithalat da yapıyoruz, doğru. Ama şu geride bıraktığımız 20 yıllık sürede 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin üreticilerinin ürettiklerini yok sayan bir hanımefendi var. Bu, bir partinin genel başkanı. Dün akşam çıkmış yalanın bini bir para, yalanın bini bir para diyorum, bunu açık açık söylüyorum. Biz artık bu yalanlara cevap vermekten usandık. Diyor ki, 'Bu ülkede her şey ithal ediliyor.' Doğru, çikita muz da ithal ediliyor ama Anamur muzu da ihraç ediliyor. Siz, global bir dünyada ithalat da yaparsınız, ihracat da yaparsınız. Neticede sizin bakmanız gereken nedir? Benim bir cebimden çıkan parayla diğer cebime giren para arasındaki farktır. Ne diyorum ben? 92 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız var. Nerede, tarım ürünleri ihracatında. Peki, bu hanımefendinin okumayazması mı yok? Var ama anlamak istemiyor. Vatandaşın kafasını karıştırmak için her türlü yalanı söylüyorlar. Diyor ki 'Ülke hala saman ithal ediyor.' Ben sana ne diyeyim, hangi bedduada bulunayım. En hafifinden Allah seni ıslah etsin diyorum. Çünkü bu ülkenin üreticisine ürettiği halde 'Sen üretmiyorsun, buğday ithal ediyoruz' diyor. Buğday falan ithal ettiğimiz yok. Bizim ithal ettiğimiz ney? Eğer biz yurt dışına makarna ihracat edeceksek, yurt dışına un, bulgur, irmik ihraç edeceksek biz dönüp diyoruz ki sanayiciye 'Kardeşim sen bu üretimi yapacaksan git yurt dışından ürün ithal et, onu kullan, ona katma değer kazandır tekrar ihraç et.' Ben bu ülkede kendi ihtiyacım olan ürünleri üretmiyor olsam bu ülkede ekmek bulunmaz, arpa bulunmaz. Bunlar bulunuyor mu, bulunuyor. Ben net rakam söylüyorum."
'SIRRI SAKIK BANA BUNLARDAN DAHA SAMİMİ GELİYOR'
Muhalefetin Türkiye'nin güçlü ülke olmasından rahatsız olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "Gerçekten Allah, ne verirse hayırlısını versin, muhalefetin hele hayırlısının hayırlısını versin. Bunlar hayırsız muhalefetler. Bunlar bu memleketin müreffeh, mutlu ve güçlü ülke olmasından rahatsızlık duyanlar. Çünkü bunların ağababaları dışarıda. Adına da 'Ben milliyetçiyim' diyor. Nasıl bir milliyetçilik? Sırrı Sakık açık açık söylüyor, 'İçeride konuştuklarınızı meydanlarda da konuşun' diyor. Daha ne desin? Şimdi Sırrı Sakık bana bunlardan daha samimi geliyor. Fikrini, zikrini, düşüncesini asla tasvip etmediğimiz birisi. Ama diyor ki 'İçeride ne konuştuysanız bunu dışarıda da söyleyin' diyor, 'Bizi yok saymayın' diyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-05 22:11:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için basketbol turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için basketbol ...
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta ...
TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki fabrikası temmuzda üretime başlıyor
YEREL HABERLER TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki fabrikası temmuzda ...
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 milyar liralık yatırım
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 ...
Göksun'da depremzedelerin yaptığı 30 bin çağrıdan 29 bin 500'ü çözüme kavuşturuldu
YEREL HABERLER Göksun'da depremzedelerin yaptığı 30 bin çağrıdan 29 ...
Kahramanmaraşlı depremzede çiftçiler hasat için serada
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede çiftçiler hasat için ...
Bakan Kirişci'den Kahramanmaraş'a savunma sanayisi yatırımı açıklaması:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci'den Kahramanmaraş'a savunma sanayisi ...
Deprem bölgesine 8 milyar liralık savunma sanayisi yatırımı
YEREL HABERLER Deprem bölgesine 8 milyar liralık savunma sanayisi ...
Kahramanmaraş'ta 31 yıllık terzi konteyner dükkanında işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 31 yıllık terzi konteyner dükkanında ...
Kahramanmaraş'ta sporcular tekvando yaparak depremin etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sporcular tekvando yaparak depremin ...
Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente 280 aile yerleştirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente 280 aile ...
Bakan Ersoy: Deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması yapıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Deprem bölgesindeki oteller için orta ...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların ...
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elbistan'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elbistan'da ...
Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarındaki esnaf, kepenk açıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarındaki esnaf, kepenk ...
Kahramanmaraş depreminde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş depreminde şerefesi yıkılan minare ...
Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem (2)
Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.