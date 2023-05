Bakan Kirişci'den Akşener'e: Allah seni ıslah etsin

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarım ürünleri ithal ettiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine ilişkin, son 20 yılda tarım alanında Türkiye'nin 92 milyar dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, "Peki, bu hanımefendinin okumayazması mı yok? Var ama anlamak istemiyor. Vatandaşın kafasını karıştırmak için her türlü yalanı söylüyorlar. Diyor ki 'Ülke hala saman ithal ediyor.' Ben sana ne diyeyim, hangi bedduada bulunayım. En hafifinden Allah seni ıslah etsin diyorum" dedi.

AK Parti'den Kahramanmaraş milletvekili adayı olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, SağlıkSen Kahramanmaraş Şubesi'nin organize ettiği bir toplantıda sağlıkçılarla bir araya geldi. Şube Başkanı Bünyamin Demirci'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Vahit Kirişci, Türkiye'nin 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretiminin şu anda 128.6 milyon tona çıktığını, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar ile arılı kovanda ve su ürünlerinde de rekorlar kırdıklarını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Edirne mitinginde kullandığı "Et, mercimek, nohut, buğday, mısır, pirinç, saman ithal. Ya arkadaş ithal etmediğin ne kaldı?" sözlerine de tepki gösteren Kirişci, "O gün 3.8 milyar dolarlık ihracatımız vardı bugün 30 milyar dolara geldik. Evet, ihracat yapıyoruz, belki şunu da diyebilirler ithalat da yapıyoruz, doğru. Ama şu geride bıraktığımız 20 yıllık sürede 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin üreticilerinin ürettiklerini yok sayan bir hanımefendi var. Bu, bir partinin genel başkanı. Dün akşam çıkmış yalanın bini bir para, yalanın bini bir para diyorum, bunu açık açık söylüyorum. Biz artık bu yalanlara cevap vermekten usandık. Diyor ki, 'Bu ülkede her şey ithal ediliyor.' Doğru, çikita muz da ithal ediliyor ama Anamur muzu da ihraç ediliyor. Siz, global bir dünyada ithalat da yaparsınız, ihracat da yaparsınız. Neticede sizin bakmanız gereken nedir? Benim bir cebimden çıkan parayla diğer cebime giren para arasındaki farktır. Ne diyorum ben? 92 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız var. Nerede, tarım ürünleri ihracatında. Peki, bu hanımefendinin okumayazması mı yok? Var ama anlamak istemiyor. Vatandaşın kafasını karıştırmak için her türlü yalanı söylüyorlar. Diyor ki 'Ülke hala saman ithal ediyor.' Ben sana ne diyeyim, hangi bedduada bulunayım. En hafifinden Allah seni ıslah etsin diyorum. Çünkü bu ülkenin üreticisine ürettiği halde 'Sen üretmiyorsun, buğday ithal ediyoruz' diyor. Buğday falan ithal ettiğimiz yok. Bizim ithal ettiğimiz ney? Eğer biz yurt dışına makarna ihracat edeceksek, yurt dışına un, bulgur, irmik ihraç edeceksek biz dönüp diyoruz ki sanayiciye 'Kardeşim sen bu üretimi yapacaksan git yurt dışından ürün ithal et, onu kullan, ona katma değer kazandır tekrar ihraç et.' Ben bu ülkede kendi ihtiyacım olan ürünleri üretmiyor olsam bu ülkede ekmek bulunmaz, arpa bulunmaz. Bunlar bulunuyor mu, bulunuyor. Ben net rakam söylüyorum."

'SIRRI SAKIK BANA BUNLARDAN DAHA SAMİMİ GELİYOR'

Muhalefetin Türkiye'nin güçlü ülke olmasından rahatsız olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "Gerçekten Allah, ne verirse hayırlısını versin, muhalefetin hele hayırlısının hayırlısını versin. Bunlar hayırsız muhalefetler. Bunlar bu memleketin müreffeh, mutlu ve güçlü ülke olmasından rahatsızlık duyanlar. Çünkü bunların ağababaları dışarıda. Adına da 'Ben milliyetçiyim' diyor. Nasıl bir milliyetçilik? Sırrı Sakık açık açık söylüyor, 'İçeride konuştuklarınızı meydanlarda da konuşun' diyor. Daha ne desin? Şimdi Sırrı Sakık bana bunlardan daha samimi geliyor. Fikrini, zikrini, düşüncesini asla tasvip etmediğimiz birisi. Ama diyor ki 'İçeride ne konuştuysanız bunu dışarıda da söyleyin' diyor, 'Bizi yok saymayın' diyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

