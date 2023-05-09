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Bakan Kirişci: Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa, 14 Mayıs da aynı önemi arz ediyor (2)

DHA

Bakan Kirişci: Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa, 14 Mayıs da aynı önemi arz ediyor (2)


STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'ndaki Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin hem dünden daha güzel olacağını hem de dost ve kardeş ülkelerin umudu olmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin artık dünyada sözü dinlenen ve oyun değiştirici bir ülke olduğunu ifade eden Kirişci, "Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsi seçimi değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olarak sadece kendi ülkesine olan bir mesuliyetinin, sorumluluğunun gereği olarak, görevli olması meselesi değildir. Aynı zamanda bu coğrafyaya bel bağlayan dünyada pek çok mazlum ve mağdur milletler var. Bunların da sesi, bunların da nefesi olan bir Cumhurbaşkanımız var. Biz, bu Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki 5 yılda yol yürümeye devam etmeliyiz ki Kahramanmaraş´ımız bir an önce ihya ve inşa konusunda daha hızlı yol alsın" diye konuştu. (DHA)Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-09 23:42:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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