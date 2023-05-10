

BAKAN KİRİŞCİ SÜTÇÜ İMAM'IN ATTIĞI İLK KURŞUN NE ANLAM İFADE EDİYORSA, 14 MAYIS DA AYNI ÖNEMİ ARZ EDİYOR (2)STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTUTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'ndaki Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı.Toplantıda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin hem dünden daha güzel olacağını hem de dost ve kardeş ülkelerin umudu olmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin artık dünyada sözü dinlenen ve oyun değiştirici bir ülke olduğunu ifade eden Kirişci, Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsi seçimi değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olarak sadece kendi ülkesine olan bir mesuliyetinin, sorumluluğunun gereği olarak, görevli olması meselesi değildir. Aynı zamanda bu coğrafyaya bel bağlayan dünyada pek çok mazlum ve mağdur milletler var. Bunların da sesi, bunların da nefesi olan bir Cumhurbaşkanımız var. Biz, bu Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki 5 yılda yol yürümeye devam etmeliyiz ki Kahramanmaraş´ımız bir an önce ihya ve inşa konusunda daha hızlı yol alsın diye konuştu. (DHA)Görüntü Dökümü

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Vahit Kirişci'nin karşılanması

Salondakilerle tokalaşması

Salondan detay

Vahit Kirişci'nin konuşmasıHaber-Kamera Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ,(DHA)

2023-05-10 00:02:03



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