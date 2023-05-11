Bakan Kirişci: Bu millet bunları sandığa gömecek (2)



'20 YENİ PROJE İLE 50 MİLYON LİRA HİBE SAĞLANACAK'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta muhtarlar toplantısının ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) IPARD projeleri sözleşme imza törenine katıldı. Törende Bakan Kirişci, IPARD programları kapsamında bugüne kadar, tamamlanan 24 bin 102 projeye toplam 19,4 milyar lira hibe ödediklerini, bu desteklerle de toplam 41,2 milyar lira tutarında yatırımın hayata geçtiğini belirtti. Bu yatırımların 92 bin kişiye de istihdam sağladığını ifade eden Kirişci, şunları söyledi:

"Desteklenen yatırımların yüzde 68´inin gençlerimiz, yüzde 32´sinin de kadın girişimcilerimiz tarafından gerçekleştirildiğini özellikle vurgulamak isterim. Ayrıca; Kahramanmaraş´ta 2011 yılından bugüne kadar, 651 projeye toplam 627,2 milyon lira hibe ödenmiştir. Bu hibeler sayesinde toplam 1,4 milyar lira yatırım yapılmış, 2 bin 400 kardeşimiz de aşına, işine kavuşmuştur. Bugün burada, depremin açtığı ağır yaralara rağmen yatırımlarından vazgeçmeyen ve sözleşme imzalama, yani yatırımlarına başlama aşamasında bulunan yatırımcılarımızla birlikteyiz. Yaşanan felakete rağmen 20 yeni proje ile 50 milyon lira hibe sağlanacak ve toplam 102 milyon lira tutarında yatırım bölge ekonomisine kazandırılacaktır. Verilen bu destekler ve yatırımcılarımızın kararlılığı sayesinde bölgemizin en kısa sürede tekrar ayağa kalkacağı konusundaki inancımız tamdır."

Bakan Kirişci, daha sonra Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte projeleri kabul edilen yatırımcılara hibe çeklerini teslim edip başarılar diledi.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-11 14:19:29



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