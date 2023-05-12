Bacağı ve kolunu kaybeden depremzede, oy kullanmak için tedavisine ara verdi



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, eşi, oğlu ve gelinini kaybettiği depremde 120'nci saatte enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ile kolu ampute edilen Mevlüt Nedirli (68), oyunu kullanmak için Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine ara verip, uçakla memleketine döndü. Vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini belirten Nedirli, "Özellikle bizim atacağımız oylar gençlerimiz içindir. Biz geldik, geçiyoruz, yarınların geleceği gençlerdir" dedi.

Mevlüt Nedirli, 6 Şubat´taki ilk depreme Hayrullah Mahallesi´ndeki 7 katlı Birgül Apartmanı'nın 5'inci katındaki evinde yakalandı. Enkaz altında kalan Mevlüt Nedirli 120'nci saatte kurtarılırken, eşi Ayşe, oğlu Savaş Muhammet ve gelini Buse Nedirli ise hayatını kaybetti. Hastaneye götürülen Nedirli'nin sağ kolu ile bacağı ampute edildikten sonra ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavisi devam eden Mevlüt Nedirli, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak için memleketi Kahramanmaraş'a gitmek istediğini belirterek doktorlardan izin istedi. İlk başta olumsuz yanıt veren doktorlar, "Hastanede izin olmaz, çıkışını yapalım, oyunu kullandıktan sonra gel, tekrar yatışını yapıp tedavine devam ederiz" diyerek Nedirli'nin gitmesine izin verdi.

EŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ RÜYASINDA ALDI

Oğlunun refakatinde uçakla Kahramanmaraş'a gelen Mevlüt Nedirli'yi havaalanında yeğeni karşıladı. Deprem anını unutamadığını belirten Nedirli, lavaboya gitmek için uyandığını, ardından ilk depreme yakalandığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir anda dolaplar çarpıştı, sonra duvarlar birbirine girmeye başladı. O anda kanepede oturuyordum, yukarı baktığımda tavan çökmeye başladı. Telefon almak için kalktığımda üst taraftaki sütun ve salonun tablası üzerime düştü. Sağ tarafım göçük altında, teyemmüm abdesti alıp Allah rızası için namaz kıldım. 4'üncü gün dua ettim 'Allah'ım beni kurtarırsan sen kurtarırsın, bana mucize ver, kurtar' dedim. Araç seslerini duyuyorum, çağırıyorum, bağırıyorum kimse duyan yok. Son gün çocuklarımdan bir tanesi çekici alıp sütuna öfkeyle vurmuş ama beni orada ölü olarak biliyorlarmış. Sütunun köşesine vurunca sıvalar düştü, bana ışık ve soğuk hava geldi, o an sevindim. O ana kadar havayı hiç görmemiştim, o anda bağırdım 'Allah rızası için kurtarın beni' diye. Daha sonra hiltilerle betonları kırıp beni çıkardılar ve ambulansla tıp fakültesine götürdüler. Sağ kolumu ve ayağımı kestikten sonra beni Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler."

'BİZİM ATACAĞIMIZ OYLAR GENÇLERİMİZ İÇİNDİR'

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve 14 Mayıs seçimleri için tedaviye 3 gün ara verdiğini belirten Mevlüt Nedirli, herkesi pazar günü sandığa davet ederek, "3 aydır tedavi görmekteyim. Kahramanmaraş'a oyumu kullanabilmek için geldim. Amaç, vatandaşlık vazifemi yerine getirmek. Pazartesi günü dönüş yapıp aynı tedavi yerine gideceğim. Buradaki amacımız, vatandaşlık görevimizi yapmak. Tüm insanlara önerim, vatandaşlık görevini herkes yapsın. Bu ülke hepimiz içindir, özellikle bizim atacağımız oylar gençlerimiz içindir. Biz geldik, geçiyoruz, yarınların geleceği gençlerdir. Bütün insanlar nerde olursa olsunlar, şehirlerine gidip oylarını kullansınlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-12 12:16:32



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