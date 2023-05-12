Sürücüsünün makas attığı otomobil, ağaca ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün aşırı hız yapıp, makas attığı otomobilin refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü.

Batı Çevre Yolu'nda, öğleden sonra, aşırı hız yapıp makas attığı öne sürülen M.E.D.´nin kontrolünü yitirdiği 46 AEP 372 plakalı otomobil, refüje çıktı. Önce ağacı ardından aydınlatma direğini deviren otomobilin motoru da yerinden çıkarak 30 metre ileri fırladı. Kazada otomobilden fırlayıp refüje düşen Tarık Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü M.E.D. ile yakınları Batım Bektaş ve M.E.D. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilen yaralılardan Batım Bektaş da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-12 17:55:15



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