Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oy verme işlemine seçmenlerin ilgisi yoğu oldu. Sabah eken saatlerinde okullara gelen sandık görevlileri, hazırlıklarını yaptıktan sonra seçmenler içeri alınmaya başladı. Kayıtlı oldukları sandıklara giden seçmenler, görevlilerin kimlik ve seçmen kaydı kontrolünü yaptıktan sonra kendilerine verilen oy pusulalarını alarak kabine girip yaptıkları tercihlerin bulunduğu zarfı sandığa attı. Gözlerinden rahatsız olan bir kadın, sandık başkanı ve görevlilerin izniyle kabine eşiyle birlikte girip oy kullandı. Yaklaşık 750 bin seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-14 09:10:44



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