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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, oyunu 51 yıl önce mezun olduğu okulda kullandı

DHA

Bakan Kirişci, oyunu 51 yıl önce mezun olduğu okulda kullandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Vahit Kirişci, oyunu 51 yıl önce mezun olduğu Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu'nda kullandı.
Bakan Vahit Kirişci, 1972 yılında mezun olduğu ilkokula oy kullanmak için AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile geldi. Oy kullanacağı 1062 numaralı sandığın olduğu sınıfa geçen Kirişci, sandık görevlilerine başarılar diledi. Ardından oy pusulasını alıp kabine geçen Kirişci, oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa atmadan önce açıklama yaptı. 14 Mayıs'ın Türkiye demokrasisi için önemli bir tarih olduğunu ifade eden Bakan Vahit Kirişci, şunları söyledi:
"Bugün, demokrasimiz adına önemli bir gün. Demokrasi tarihimiz, malumunuz 1950, 14 Mayıs'ta ilk demokratik seçimin yapılmasıyla beraber çok partili sisteme geçiş ve bundan dolayı da milletimiz demokrasi yolculuğuna böylelikle başlamış ve aradan 73 yıl geçti. Tevafuk yine 14 Mayıs ama bu kez yıl 2023. Aziz milletimiz, bu ülkenin geleceğiyle ilgili  kendi demokratik tercihini inşallah sandıkta ortaya koymuş olacak. Biz de milletvekili adayı olarak ve bu okul, kendi kişisel geçmişimizle ilgili de ayrıcalığı olan bir okul çünkü bendeniz bu ilkokuldan mezun oldum, Dumlupınar İlkokul'uydu o zamanki ismiyle Bu mahallenin de bir evladı olarak bugün de Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş milletvekili adayı sıfatımızla bu oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah vatanımızın birliği, dirliği, beraberliği daim olacak, milletimizin mutluluğu ve refahı da seçim sonrasında en üst düzeyde olacak ve biz yeni bir yüzyıla giriş yapacağız ve Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu yüzyılda da inşallah yeni bir çap, yeni bir yükseliş, yeni bir şahlanış, bu dönemin de başlangıcı olmuş olacak."
Bakan Vahit Kirişci daha sonra zarfı sandığa atarak oyunu kullandı. Diğer sandıkları da dolaşan Kirişci, oy kullanmaya gelenlere vatandaşlık görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür etti. Kirişci, okula ismi verilen Şehit Haşim Yenigül için okulda yapılan köşeyi de ziyaret edip dua etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-14 11:47:33

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