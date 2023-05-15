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Kahramanmaraş'ta AK Parti 5, CHP 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

DHA

Kahramanmaraş'ta AK Parti 5, CHP 2, MHP 1 milletvekili çıkardı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 2 ve MHP 1 milletvekilliği kazandı.
753 bin 538 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ta 2 bin 405 sandıkta 663 bin 781 oy kullanıldı. Oylardan 647 bin 222'si geçerli sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; oyların 309 bin 70'ini AK Parti, 105 bin 583'ünü CHP, 104 bin 751'ini ise MHP aldı.
Bu sonuçlara göre AK Parti´den Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, CHP'den Ali Öztunç ve İrfan Karatutlu ile MHP'den Zuhal Karakoç milletvekili olarak meclise gitmeye hak kazandı.
2018 yılında yapılan seçimlerde Kahramanmaraş'ta AK Parti 6, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkarmıştı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ VAHİT KİRİŞCİ 
Vahit Kirişçi, 1961 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Vahit Kirişçi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Kirişci, 2001'de profesör oldu. 22 ve 23'üncü Dönem Adana Milletvekilliği yaptı. 4 Mart 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Vahit Kirişci, evli ve 3 çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ 
Ömer Oruç Bilal Debgici, 1974 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu. Bir dönem aile şirketinde inşaat mühendisi ve yönetici olarak görev aldıktan sonra kendi inşaat mühendisliği ofisini açtı. AK Pati Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı ile İl başkanlığı görevlerinde de bulunan Debgici, evli ve 1 çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEVLÜT KURT 
Mevlüt Kurt, 1971 yılında doğdu. Kurt, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Kurt, bir dönem AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı da yaptı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ TUBA KÖKSAL 
Tuba Köksal, 1978 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü mezunu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde doktorasını yapan Köksal, 2012 yılından itibaren AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nda çeşitli görevler aldı. Köksal, evli ve 4 çocuk annesi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞAHİN 
Mehmet Şahin, 1975 yılında doğdu. ODTÜ Tarih bölümü mezunu. Gazi Üniversitesi'nde 13 yıl görev yaptı. Uluslararası politika, Türk dış politikası ve Ortadoğu üzerinde çalışmalar yapan Şahin'in bu konular üzerine çeşitli kitapları bulunuyor.
CHP MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZTUNÇ
Ali Öztunç, 1976 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında gazetecilik yapan Öztunç. 27'nci dönem CHP Kahramanmaraş milletvekili oldu. 2 yıl RTÜK üyeliği de yapan Öztunç. Halen CHP Genel Başkan Yardımcısı görevini de yürütüyor. Öztunç evli ve 1 çocuk babasıdır.
CHP MİLLETVEKİLİ İRFAN KARATUTLU 
İrfan Karaututlu, 1965 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Doktorluk yapan Karatutlu, AK Parti il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2020 yılında Deva Partisi Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı olan Karatutlu, evli ve iki çocuk babası.
MHP MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ DORA 
Zuhal Karakoç Dora, 1983 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Kahramanmaraş´ta ve Ankara´da çeşitli özel öğretim kurumlarında öğretmenlik ve koordinatörlük; çeşitli büyükelçiliklerde simultane tercümanlık ve danışmanlık yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde Strateji Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dora, evli ve bir çocuk annesi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-15 19:53:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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